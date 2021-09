Objectif 16.000 doses par semaine à Bruxelles : “Ce ne sera pas pour tout de suite”

La vaccination a ralenti la semaine passée notamment à cause de la rentrée scolaire et de la reprise des activités professionnelles. Inge Neven, la responsable de la gestion du Covid à la Cocom, entend toutefois poursuivre la sensibilisation des 12-44 ans par de nombreuses actions. “Nous devons aborder les Bruxellois un par un.”

“Ce n’est pas un échec, mais cela va prendre du temps.” Inge Neven, la responsable de la gestion du Covid à la Cocom a toujours été volontaire. Depuis le début de la pandémie, elle n’a jamais baissé les bras. Elle n’a toutefois pas pu cacher sa déception de n’avoir vu que 7.000 personnes se rendre dans les centres de vaccination la semaine passée au lieu des 9.000 personnes qui s’y déplaçaient au cours des dernières semaines.

Cette différence a eu un impact immédiat sur son objectif de 16.000 vaccinations par semaine. Elle garde toutefois son objectif pour la fin du mois d’octobre d’un taux de couverture de 65 % de la population totale à Bruxelles.” Nous ne savons pas encore très bien pourquoi les personnes ne se sont pas déplacées. Il y a évidemment la rentrée scolaire et la reprise du travail. Nous allons analyser en détail les raisons et nous trouverons des solutions concrètes sur le terrain. ”

Pas à pas

Si elle n’a pas encore évoqué la possibilité de faire du porte-à-porte, les mesures s’en rapprochent: “Nous allons devoir poursuivre notre approche quartier par quartier surtout dans ceux où la vaccination est la plus faible. Nous allons avancer pas à pas. Nous allons aussi continuer la vaccination dans les grandes surfaces. La semaine passée, seulement 800 personnes ont été vaccinées. Nous espérions faire plus.”

Les actions dans les pharmacies ont aussi été entamées même si elles n’ont pas encore permis une vaccination d’un grand nombre de personnes. “Nous l’avons testée pendant trois jours à Molenbeek (40 personnes) et nous le ferons dans d’autres pharmacies encore. Ce travail de terrain et de proximité est indispensable. Nous devons aborder les Bruxellois un par un.»

D’autres actions sont prévues : “Il y aura une antenne ouverte au CPAS de Bruxelles, à Etterbeek et à la Gare centrale…. Nous allons continuer la campagne d’affichages, les vidéos de micro trottoirs et sur les réseaux sociaux. Nous avons du matériel en plusieurs langues et pas seulement en néerlandais et en français. Nous prévoyons aussi des sessions de sensibilisation avec des experts pour pouvoir bien expliquer le pourquoi et le comment de la vaccination. Sur le terrain, ils doivent pouvoir démonter les fake news sur les problèmes de fertilité, d’ADN ou de performances sportives que l’on entend ou qui sont relayées par les réseaux sociaux. ”

Les écoles et les hautes écoles ne sont pas oubliées: “Pour les écoles, chaque élève a reçu une lettre dans son cartable pour expliquer l’importance de la vaccination.” Enfin, des actions seront menées dans les entreprises: “Nous allons vacciner chez Bpost, à la SNCB et bientôt à la Stib.”

Vacciné à l’étranger ? S’enregistrer à son retour

Pour les personnes qui rentrent de vacances, Inge Neven a donné un message clair. Elle a insisté sur le fait que les personnes vaccinées dans d’autres pays (Maroc….) doivent se faire enregistrer en Belgique pour que l’on connaisse l’état réel de la vaccination de la population dans la Région bruxelloise : “Elles doivent le dire à leur médecin, par exemple, sans quoi nous ne pourrons pas savoir qui est réellement vacciné.”

A ce niveau, pour mieux connaître la situation, elle a annoncé “une grande étude quantitative pour savoir combien de personnes ont été vaccinées dans d’autres pays, mais cela va prendre plusieurs mois.” Inge Neven a terminé son exposé sur une note positive : “La semaine passée la Région bruxelloise a vacciné plus de personnes que les autres régions en première dose. Il faut rester positif et ne pas s’arrêter.”

Un petit signal en effet, mais avec la hausse des hospitalisations et des contaminations à Bruxelles, les autorités ne pourront pas résoudre l’équation toute seule. La population a un rôle à jouer en parlant avec sa voisine, son voisin….Cette sensibilisation est l’affaire de tou(te)s.

69,02% du personnel soignant est vacciné à Bruxelles

De grandes différences de vaccination existent entre les membres du personnel

soignant. À Bruxelles, une différence notable en matière de vaccination est constatée entre les différents groupes du personnel soignant. Une situation qui tend à montrer qu’une vaccination obligatoire pour le secteur pourrait vraiment être la seule solution à long terme comme l’a demandé le ministre fédéral de la santé, Frank Vandenbroucke.

Mais qui sont les bons élèves selon le tableau des données de Sciensano 88,89% des psychothérapeutes, 88,39% des médecins spécialistes, 85,71% des ambulanciers non-urgents. 84,06% des médecins généralistes sont vaccinés, 72,16% des dentistes, 70,06% des techniciens de laboratoire médical, 70,32% des nurses, 69,73% des diététiciens, 66,23% des logopèdes, 64,22% des podologues, …

Il faut noter que 69,02% du personnel soignant est vacciné à Bruxelles pour 80,43% en Wallonie et 93,4% en Flandre. Une différence forte que les autorités bruxelloises doivent combler à tout prix en poursuivant la sensibilisation.

