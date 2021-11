Les hôpitaux bruxellois sous tension

Depuis quelques semaines, le nombre de contaminations au Covid-19 augmente jour après jour. Dans 99% des cas, il s’agit du variant Delta. Les hospitalisations sont aussi à la hausse. A l’aube d’une possible 4e vague, les hôpitaux tirent à nouveau la sonnette d’alarme. On le sait, le personnel soignant est épuisé. Les absences sont nombreuses. Et les services Covid tournent à plein régime. Près de la moitié des places en soins intensifs sont occupées par des patients Covid. Les hôpitaux passeront en phase 1B dès vendredi, mais certains envisagent déjà d’aller plus loin.

C’est le cas de la clinique Saint-Jean, dans le centre-ville. “Nous enregistrons 1 à 2 nouvelles admissions Covid chaque jour ” explique Kenneth Coenye, Médecin-chef. “Nous avons pour l’instant 31 patients Covid, dont 6 sont aux soins intensifs (la moitié des 12 lits disponibles). D’ici une semaine, on va peut-être devoir ouvrir une deuxième unité Covid. On le fera si c’est nécessaire.”

Parmi les personnes hospitalisées, majoritairement des non-vaccinés. Aux soins intensifs, 1 personne sur 5 est vaccinée. ” Souvent des personnes plus âgées, qui ont des comorbidités” ajoute Kenneth Coenye. “On a baissé la garde un peu trop vite et maintenant, faire marche arrière va être difficile.”

Ici, à Saint-Jean, le personnel arrive encore, pour l’instant, à mener à bien toutes les interventions prévues, hors Covid. “Mais c’est tendu au niveau du personnel. Nos équipes sont vaccinées à plus de 80% mais pas à l’abri d’être malade, du Covid ou pas. Il y a un épuisement tel que le personnel hésite moins à rester 2 ou 3 jours à la maison s’il ne se sent pas bien.“ Kenneth Coenye ne s’attend pas à des décisions politiques fortes, mais plaide depuis le début, comme l’ensemble de Saint-Jean, pour la vaccination obligatoire pour tous.

Des décisions prises au jour le jour

Au total, sur les 3 sites Etterbeek-Ixelles, Molière et Bracops, les hôpitaux Iris sud comptabilisent 30 patients Covid et 6 personnes aux soins intensifs. Les hôpitaux bénéficient pour l’instant d’une capacité de 7 lits. Dès vendredi, lors du passage en phase 1B pour l’ensemble des hôpitaux, 9 lits seront disponibles. “A priori, nous pourrions ouvrir jusqu’à 20 lits de soins intensifs, et dédier la moitié aux patients Covid” précise le Pr Philippe Peetrons, Médecin-chef des hôpitaux Iris Sud. “Mais, par manque de personnel, nous n’en ouvrirons que 18.”

On note, ici aussi, une augmentation du nombre de patients. Plus lente cependant qu’en Flandre par exemple.“La progression est plus lente, mais on part de plus haut” ajoute Philippe Peetrons. Une chose est sûre, si l’évolution se poursuit, il faudra faire des choix. “On prend des décisions presque au jour le jour. Nous avons prévenu nos chirurgiens qu’il faudra s’adapter et postposer certaines interventions. Celles qui risquent d’amener des patients aux soins intensifs.“

Concernant les patients vaccinés ou non, les chiffres doivent être bien analysés. “On compte aujourd’hui 14 patients vaccinés sur les 30 hospitalisés. C’est près de la moitié, mais sur une population majoritairement vaccinée. Aux soins intensifs, sur les 6 malades, un seul est vacciné. Parmi les 14 personnes hospitalisées et vaccinées, 12 ont plus de 61 ans. Chez les patients de moins de 50 ans hospitalisés, un seul est vacciné. Aux soins intensifs, ce sont des patients jeunes non vaccinés ou des personnes plus âgées en attente d’une troisième dose du vaccin.” On n’attend pas ici de décisions politiques “choc” mais plutôt un mix intelligent : vaccination, port du masque et testing.

Pas de chiffre, ce mercredi, concernant les hôpitaux Iris dans leur ensemble. “Nous faisons le point, une fois par semaine, le jeudi” nous dit Etienne Wéry, Administrateur délégué. Mais il pointe le nombre de lits qu’on ne peut pas ouvrir faute de personnel soignant. “Nous sommes face à un problème de recrutement pour remplacer ceux qui s’en vont. A cela, s’ajoutent les absences pour maladie, de tout type.”

Fermer des salles d’opération

À l’UZ Brussel, on enregistre 41 patients Covid. 12 d’entre eux sont aux soins intensifs, 11 adultes et un enfant. “Nous sommes pour l’instant en phase A+” précise Karolien Deprez, porte-parole de l’hôpital. “Vendredi, le 19 novembre, nous enclencherons, comme dans tous les hôpitaux, la phase 1B. De 12 lits en soins intensifs, nous passerons à 18 lits.“ Avec pour conséquence, une réorganisation des services. “Nous avons besoin de personnel spécialisé. Du personnel infirmier qui travaille dans les blocs opératoires va être déplacé vers les soins intensifs. 2 salles du bloc opératoire ne seront plus utilisées sur les 14 au total.“ Concernant les patients Covid vaccinés et non vaccinés, l’UZ Brussel a recensé 78% de non vaccinés parmi les malades aux soins intensifs et 50% de non vaccinés dans le service Covid. “Les personnes vaccinées qui arrivent à l’hôpital ont soit déjà des soucis au niveau du système immunitaire, sont plus vulnérables ou plus âgées”.

Du côté des Cliniques universitaires Saint-Luc (UCLouvain), à la date du 16 novembre, 28 patients Covid étaient hospitalisés. 10 autres patients sont aux soins intensifs. “La situation nécessite toute notre attention, mais est sous contrôle“ explique Sylvain Bayet, chargé de communication. “On déjà monté bien plus haut que cela.”

V. Leclercq