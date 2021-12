Des animaux positifs au Covid-19 : faut-il s’inquiéter de transmissions vers les humains ?

Il y a quelques jours, lorsqu’il a appris que la fille de sa compagne était positive au Covid, Jules a hésité à lui confier son chien, comme c’était prévu. Depuis la semaine dernière, deux hippopotames du zoo d’Anvers sont en quarantaine. Tous deux testés positifs au Covid, avec pour seul symptôme un écoulement nasal. Alors, faut-il se méfier des animaux ? Peuvent-ils transmettre le Covid à l’être humain ? C’est ce que nous avons voulu savoir.

Joint par téléphone, le Dr Sven Basteleus, qui travaille régulièrement avec le refuge animal anderlechtois Help Animals, se veut tout de suite rassurant. “Nous n’avons pas vraiment de preuve que le Covid-19 se transmet entre animaux domestiques et humains”, précise le vétérinaire. “C’est vrai que quelques chats ont eu la maladie après que leur propriétaire ait été détecté positif. Deux chiens ont aussi été testés positifs.”

Publiée l’été dernier, une étude de l’Université de Guelph (Canada) fait état de contaminations fréquentes de personnes porteuses du virus du Covid-19 à leur animal de compagnie, surtout les chats, mais aussi les chiens lorsque ceux-ci sont très proches de leur maître.

En Belgique, nous n’avons connaissance que d’un seul cas : un chat, du côté de Liège. “Suite à ça, il a eu des diarrhées, vomissements et des problèmes respiratoires. Au bout de 9 à 10 jours, il n’avait plus de problème”, précise Sven Basteleus. La maladie peut donc dans des cas rares, souligne ce docteur, se transmettre de l’homme à l’animal, mais aucune preuve du contraire.

Même discours du Dr Marc Piazza, vétérinaire en périphérie bruxelloise. “Il n’y a pas d’infection Covid chez les animaux. Il est possible que des gens très contaminants aient libéré des particules virales sur les muqueuses de leur animal domestique, mais le virus ne l’attaquera pas et l’animal ne sera pas contagieux. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y aura pas un jour un virus mutant qui va s’adapter à nos animaux de compagnie.”

Les virus, en général, sont plutôt liés à des espèces bien particulières. Sauf en cas de mutation. “Il n’y pas de virus de chien qui se transmet au chat, à part la rage”, précise le vétérinaire Marc Piazza.

Très peu d’animaux porteurs du virus, sauf les visons…

Il est malgré tout conseillé, si l’on est positif au covid, d’éviter le contact trop rapproché avec son animal. “On peut les caresser bien sûr, mais après s’être lavé ou désinfecté les mains. Il faut faire attention, tant que l’on est positif”, explique le Dr. Sven Basteleus.

Quant aux hippopotames du Zoo d’Anvers, testés positifs au Covid, c’est une première. “Ce sont surtout les félins qui peuvent être porteurs du Covid. On se souvient des lions et des tigres du zoo de New York. On voit de plus en plus d’animaux qui ont certains symptômes du Covid, mais on n’en sait pas encore assez.”

Et pour la chauve-souris ou autre pangolin, le Dr Marc Piazza sourit : “On n’a pas retrouvé de traces du virus sur les pangolins analysés, on pencherait plus pour le labo de Wuhan que pour une possible contamination animale.”

Seul le vison semble pouvoir être porteur du Covid-19 et le transmettre à l’homme. “En France, on a parlé d’une souche du virus qui pourrait provenir d’un élevage de visons et le Danemark a abattu tous ses visons d’élevage.”

Si le Dr. Sven Basteleus ne reçoit que très peu d’appels à propos de chiens ou de chats potentiellement contaminés, ce n’est pas le cas du Dr Marc Piazza. “Tous les jours, on me pose des questions. Mon chien n’est pas bien, ce ne serait pas le Covid ? Il y a une peur créée par les médias, à force de dire que le virus est partout.”

La vie en refuge

Le refuge bruxellois avec lequel Sven Basteleus et Marc Piazza collaborent n’a donc pris aucune mesure particulière. “Au début de la pandémie, en 2020, ça allait dans tous les sens”, explique Fabrizio Follachio, directeur de Help Animals “ Là, on parle d’hippopotames placés en quarantaine, ça fait peur. Mais nous avons un peu plus de recul et nos deux vétérinaires nous assurent que les animaux ne peuvent pas transmettre le Covid aux humains.” Aucun cas d’animal malade n’est arrivé aux oreilles du refuge.

Même constat, chez Veeweyde. La société royale protectrice des animaux, aussi installée à Anderlecht, ne prend pas de mesures particulières. “On protège notre personnel” nous dit Ludivine Nolf, responsable communication. “Il n’y a toujours pas de visites libres, le refuge est uniquement accessible sur rendez-vous, avec port du masque obligatoire, mais aucune mesure concernant les animaux.”

Pas de souci médical pour les toutous, mais des problèmes de comportement

Gwendoline Matoug, elle, est comportementaliste canin et travaille dans une animalerie de Rhode-Saint-Genèse. “Je n’ai pas non plus entendu de cas d’animal contaminé et nous n’avons pas de question à ce sujet de la part de nos clients”, explique-t-elle. “Par contre, je suis souvent interpellée par des maîtres qui ont adopté un chiot durant le confinement et qui une fois qu’ils repartent au bureau se retrouvent avec un chien qui n’arrive pas à gérer la solitude.”

Et oui, confinement ou pas, il faut éduquer son chien normalement. “Faire comme si le covid n’était pas là. Organiser de faux départs, des absences courtes et plus longues, dès l’arrivée du chiot.” Pour anticiper la reprise du boulot “et surtout ne pas se réveiller une semaine avant, en faisant le constat que son chien ne peut pas rester seul une minute !”

