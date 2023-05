Delhaize : un taux d’absentéisme plus élevé que la normale dans les magasins

Dans certains magasins, plus de la moitié des employés sont sous certificat médical.

Le taux d’absentéisme du personnel de l’enseigne Delhaize est “plus élevé” qu’en temps normal, rapporte le porte-parole du groupe Roel Dekelver, confirmant une information de Sudinfo. Dans certains magasins, plus de la moitié des employés sont couverts par un certificat médical.

Si les grèves et fermetures de magasin ne sont plus aussi communs ces dernières semaines, en raison notamment d’une décision de justice pour les mois d’avril et de mai qui interdit les piquets de grève bloquant les entrées de supermarchés et de dépôts, le personnel et les syndicats poursuivent d’autres actions. Ceux-ci dénoncent le souhait de la direction de faire passer sous franchise l’ensemble de ses magasins en gestion propre. Une décision qui mettrait à mal l’emploi des actuels salariés de Delhaize, selon les syndicats.

De lourdes pertes annoncées

D’après Sudinfo, le conflit social représente un coût considérable pour l’enseigne au lion, que ce soit en termes d’image ou de chiffre d’affaires. Selon “certaines sources”, les pertes s’élèveraient à “150 millions d’euros pour le seul mois de mars, et à plus de 200 millions” depuis l’annonce du plan de franchise, indique encore le média. Il convient d’ajouter à ce chiffre les frais judiciaires ainsi que les coûts des huissiers, dépêchés en nombre dans les magasins pour lever les blocages.

“La direction ne souhaite pas communiquer de chiffres à ce stade”, a déclaré le porte-parole à l’agence Belga. “Nous pensons que les clients reviendront petit à petit dans les mois à venir, c’est pourquoi nous nous efforçons de regagner leur confiance avec tous les moyens à notre disposition”, a-t-il ajouté.

Le groupe AholdDelhaize doit publier ce mercredi ses résultats pour le premier trimestre 2023.

Avec Belga – Photo : Belga/Charlotte Gekiere