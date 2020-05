Visites de proches jusqu’à 4 personnes : pour certains, la mesure vire au casse-tête

Dès ce dimanche, chaque famille pourra donc accueillir jusqu’à quatre personnes, toujours les mêmes, qui ne pourront donc se rendre que dans ce foyer.

Mais concrètement, la mesure pose bien des questions ? Car en fonction des compositions familiales, elle peut devenir un véritable casse-tête. Nous avons rencontré Geneviève, maman de trois enfants et grand-mère de 10 petits-enfants.

Si une famille décide de se rendre chez les grands-parents, même si ces derniers ne sont que deux, la famille ne pourra pas se rendre chez d’autres proches, car seul un foyer autre que le sien peut être visité. Le système est d’autant plus difficile pour les familles recomposées. Et surtout ne permet pas de se passer des gestes barrière et de distanciation sociale.

■ Reportage de Marine Hubert, Nicolas Scheenaerts et Antoine Martens