Syndicats et fédérations du commerce s’accordent pour une réouverture des commerces dès le 11 mai

Annoncée par le Conseil National de Sécurité, la réouverture des magasins non-alimentaires pourra se faire “en toute sécurité” dès le 11 mai, grâce au “plan Phoenix”, annoncent les interlocuteurs sociaux du commerce (syndicats, Comeos, UCM et Unizo) dans une déclaration commune.

Les syndicats du secteur du commerce et les organisations en charge du commerce Comeos, UCM et Unizo ont négocié ces derniers jours les conditions de réouverture des magasins non-alimentaires. Les différents interlocuteurs sociaux se sont finalement entendus sur un texte commun, permettant d’établir un cadre contraignant de sécurité sanitaire pour l’ensemble des commerces.

Si le Conseil National de Sécurité s’était en effet prononcé sur une réouverture de l’ensemble des commerces d’ici le 11 mai prochain, aucun cadre n’avait été évoqué concernant les règles sanitaires à mettre en place, au delà de la distanciation sociale, du port du masque recommandé et des mesures sanitaires répétées ces dernières semaines.

Les représentants des commerces se sont accordés sur un “plan Phoenix” destinées à relancer les magasins “en toute sécurité”. Ce plan propose des lignes directrices sur trois plans : avant la réouverture des magasins, sur des zones uniquement accessibles au personnel et sur des zones accessibles au client. Des fiches supplémentaires seront également adressés à des secteurs spécifiques : les magasins de produits pour bébés, les librairies, les magasins d’électricité, les magasins de mode, les magasins de beauté, les magasins d’intérieur, les magasins de cuisine, les magasins de sport et les magasins de jouets. Les interlocuteurs sociaux s’engagent également à proposer à leurs membres un guide publié la semaine dernière par le Conseil supérieur pour la prévention et la protection du travail.

Dans cette déclaration commune, les interlocuteurs sociaux demandent également aux autorités de prendre des mesures nécessaires pour assurer la sécurité sanitaire des clients dans les rues commerçantes, et demandent aussi aux centres commerciaux de prendre des mesures supplémentaires, au-delà des commerces ouverts.

Enfin, ils appellent les clients à respecter scrupuleusement la distanciation sociale et à éviter des groupements afin de limiter la propagation du virus.

Gr.I. – Photo : Belga/Nicolas Maeterlinck

■ Reportage de David Courier, Camille Dequeker et David Ferral.