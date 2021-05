Pourquoi la vaccination s’accélère à Bruxelles : une double stratégie pour éviter des pertes de vaccins

La Région bruxelloise accélère sa campagne de vaccination contre le Covid-19 en baissant l’âge des personnes appelées à obtenir leur première dose de vaccin.

Depuis le mois d’avril, la Région bruxelloise tente d’effacer son retard avec les autres Régions du pays en proposant à de plus en plus de catégories d’âge de s’inscrire sur la plate-forme de rendez-vous Bruvax. Le but est ainsi de permettre à un maximum de Bruxellois de plus de 18 ans d’être au moins vacciné une première fois contre le Covid-19. À l’heure actuelle, les personnes nées en 1975 ou avant peuvent s’inscrire pour la vaccination, ainsi que les personnes ayant reçu une invitation ou étant à risque de comorbidités. De même, tous les Bruxellois nés en 1980 ou avant peuvent s’inscrire sur liste d’attente. À ce jour, plus de 150 000 personnes se sont ainsi déjà inscrites sur Bruvax, rapporte l’organisme.

► Les centres de vaccination ouverts en Région bruxelloise (carte)

La situation est différente en Wallonie et en Flandre. Dans le sud du pays, par exemple ce sont toujours les personnes âgées de plus de 65 ans qui sont autorisés à se faire vacciner. Pourtant, près de 34% des Wallons et Flamands de plus de 18 ans ont reçu leur première dose de vaccin contre 26% en Région bruxelloise. Comment expliquer cette différence ?

Elle s’explique en partie par le fait que la population bruxelloise est en moyenne plus jeune qu’en Wallonie et en Flandre. En outre, la Région bruxelloise a vacciné environ 60 000 Wallons et Flamands travaillant dans des maisons de repos ou parmi le personnel hospitalier de la capitale, au début de la campagne de vaccination.

Quand on regarde aux chiffres parmi les catégories d’âge, le taux de Bruxellois de plus de 75 ans vaccinés est bien plus bas qu’en Flandre, alors que le taux de personnes vaccinées entre 65 et 75 ans est bien plus élevé dans la capitale qu’en Flandre.

► Voir aussi : Le Centre de crise optimiste : “80% des Belges majeurs devraient être vaccinés d’ici fin juin à fin juillet” (vidéo + infographie)

En effet, pour ne pas stocker des doses inutilement, le ministre bruxellois de la Santé Alain Maron (Ecolo) a préféré inviter les personnes plus jeunes souhaitant se faire vacciner. “On a mis en place cette stratégie pour utiliser les doses dont on dispose. La pyramide d’âge est en outre différente des autres Régions”, rapporte-t-il. “On doit aussi mettre en place des stratégies pour augmenter le taux de vaccination parmi les plus âgés, grâce à des campagnes de communication et d’information notamment”.

Pour convaincre les personnes âgées, les médecins et pharmaciens sont amenés à faire campagne pour la vaccination, alors que des communes ont demandé des listes de ces personnes plus âgées pour les contacter directement. Des campagnes d’information dans plusieurs langues sont également prévues pour toucher toutes les populations de la capitale. (Photo : Belga/Eric Lalmand)

► Découvrez les statistiques quotidiennes de l’état de l’épidémie de Covid-19 en Région bruxelloise (infographie)

■ Le point avec Vanessa Lhuillier dans Toujours + d’Actu.