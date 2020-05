Les golfeurs ont retrouvé leurs terrains, dans des conditions strictes

Le golf fait partie des sports qui ont pu reprendre leurs activités sous certaines conditions strictes, notamment concernant les contacts entre joueurs, ou encore le nombre de clubs à emporter.

Le golf fait partie des activités sportives à l’air libre annoncées comme autorisées par le Conseil National de Sécurité depuis ce lundi et l’entrée de la Belgique en déconfinement. Les golfeurs et golfeuses étaient ainsi heureux et heureuses de retrouver les greens, même si à Boitsfort, les contacts sont limités et plusieurs mesures ont été prises pour respecter les mesures sanitaires, comme le lavage des mains obligatoire ainsi que la réservation des greens et tapis d’entraînement, avec contrôle préalable.

■ Reportage de Christophe Durant, Frédéric De Henau et David Ferral.