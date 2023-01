Golf: première réussie pour la Winter Cup Influence

La Winter cup Influence 2023 a rassemblé de nombreux influenceurs golf ainsi que quelques personnalités.

Jonas Huberlant est à la base de ce tournoi. Ce Bruxellois a découvert le golf il y a plus d’un an et est rapidement tombé sous le charme de ce sport. Il a décidé de créer une chaîne Youtube pour parler de sa passion et où il veut également briser les aprioris. Avec ce tournoi qui se déroule en grande partie en intérieur, il veut promouvoir la pratique du golf en Belgique et à l’ambition de revenir l’année prochaine avec une nouvelle édition encore plus grande.

■ Reportage de Jamison Lins, Loïc Bourlard et Hugo Moriamé.