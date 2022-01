Les cas de Covid-19 explosent à Bruxelles mais la situation dans les hôpitaux reste “sous contrôle”

Le variant Omicron, connu comme plus contagieux, fait exploser le nombre de nouvelles contaminations dans la capitale. Et les autorités se veulent prudentes quant à l’impact de ce variant sur les hôpitaux dans les prochaines semaines.

Inge Neven, en charge de la lutte contre le Covid-19 à la Commission communautaire commune (Cocom), confirme qu’en Région bruxelloise, le nombre d’infections au Sars-CoV-2 “explose”. Le taux d’incidence dans la capitale, soit la moyenne de nouveaux cas de contaminations pour 100 000 habitants sur les 14 derniers jours consolidés, a dépassé les 3 000. “Un chiffre jamais enregistré depuis le début de la pandémie”, précise Inge Neven. En effet, lors de la deuxième vague de contaminations du Covid-19, le taux d’incidence avait atteint les 2 200.

Le nombre de tests réalisés a largement grimpé avec 11 400 tests réalisés en moyenne chaque jour en Région bruxelloise, pour un taux de positivité de 30,3%. Ce taux de positivité est toutefois bien différent entre les vaccinés et non-vaccinés : il est de près de 20% pour les personnes vaccinées contre 36% pour les personnes non-vaccinées. En prime, la capacité des tests PCR dans les centres bruxellois se rapproche des 100%, selon les dernières données de la Cocom.

Le taux de reproduction du virus, soit le nombre de personnes contaminées par une personne positive au Covid-19, a grimpé à 1,45. “La tendance est toujours à la hausse, mais cette augmentation semble moins agressive ces derniers jours”, précise Inge Neven.

Le plus grand nombre de nouvelles contaminations concerne des personnes âgées de 20 à 40 ans, mais il y a un risque d’augmentation des nouveaux cas chez les plus jeunes suite à la réouverture des écoles le 10 janvier, précise-t-on à la Cocom.

► Lire aussi | Covid-19 : voici les règles de test et de quarantaine en vigueur à Bruxelles dès ce 10 janvier

“Aucun patient Omicron en soins intensifs pour l’instant”

Concernant les hospitalisations, celles-ci restent en hausse avec 480 personnes actuellement présentes dans les hôpitaux bruxellois, dont 88 aux soins intensifs. L’impact de cette vague d’Omicron dans les hôpitaux reste donc pour l’instant sous contrôle. “Il y a pour le moment une moitié de personnes vaccinées et une moitié de personnes non-vaccinées aux soins intensifs. Et nos analyses montrent que les personnes en soins intensifs sont des personnes infectées par le variant Delta. Nous n’avons pas encore de patients contaminés par le variant Omicron en soins intensifs“, précise Inge Neven. “Quelques patients hospitalisés sont contaminés au variant Omicron, nous restons en conséquence prudents : on ne sait pas ce qu’il en sera dans les prochaines semaines”.

La Cocom a mis en place depuis le 20 décembre dernier un plan en quatre points pour faire face au variant Omicron : la Cocom a travaillé sur la capacité de testing, la capacité de tracing, la vaccination et le travail en première ligne et dans les centres. “Nous avons augmenté la capacité de testing via les tests antigéniques en pharmacies et l’envoi des personnes asymptomatiques vers des tests en pharmacies ou dans les laboratoires privés pour éviter la saturation des centres de test PCR”, explique Inge Neven. “Concernant le tracing, les appels sont désormais réservés aux cas positifs et un renforcement de la capacité d’appels a été menée. Les personnes positives sont, pour leur part, encouragées à signaler leurs contacts à haut risque en ligne via le Citizen Form“.

► Lire notre dossier | Coronalert, l’application mise de côté dans la stratégie de tracing

45% des majeurs vaccinés ont eu leur “booster”

La campagne de vaccination s’est poursuivie durant les congés scolaires et continue à pleine capacité, notamment pour l’administration de la dose “booster”, indique la Cocom. Actuellement, plus de 80% des Bruxellois de plus de 45 ans sont totalement vaccinés (deux doses) alors que 45% de la population vaccinée de plus de 18 ans a reçu sa dose “booster” en Région bruxelloise, selon les données actualisées par Sciensano, l’Institut belge de santé publique, au 10 janvier. Ce taux atteint même les 79% de la population vaccinée de plus de 65 ans.

► Lire aussi | Covid-19 : plusieurs centres s’ouvrent dès ce lundi à la vaccination des enfants de 5 à 11 ans

La Cocom remet également l’accent sur l’ouverture de la vaccination aux enfants de 5 à 11 ans dans plusieurs centres de vaccination et hôpitaux depuis ce lundi 10 janvier.

Elle confirme que la Cocom mène toujours des campagnes via le personnel de première ligne et les antennes de vaccination pour informer les gens autour de la vaccination et de l’intérêt de la dose “booster”.



Gr.I. – Photo : Belga/Nicolas Maeterlinck