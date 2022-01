Covid-19 : moins de doses booster à Bruxelles en raison de nombreux certificats de guérison, selon Alain Maron

Selon le ministre bruxellois de la Santé, des dizaines de milliers de certificats de guérison ont été délivrés depuis le 1er décembre en Région bruxelloise, ce qui ne pousse pas la population à se faire vacciner contre le Covid-19 avec la dose “booster”.

Lors de la commission Santé du Parlement bruxellois, le ministre de la Santé Alain Maron (Ecolo) a débattu avec les parlementaires autour de la campagne de vaccination dans la capitale, toujours en retard par rapport aux autres régions. Selon les chiffres de Sciensano arrêtés au 19 janvier 2022, 28,9% de la population totale bruxelloise a reçu sa dose de rappel du vaccin contre le Covid-19 contre 45,8% pour la Wallonie, 46% pour la Communauté germanophone et 60% pour la Flandre.

Alain Maron a souligné lors de ce débat que la campagne vaccinale dans la capitale n’avait pas connu “de temps d’arrêt”. Il confirme les habituels écueils déjà évoqués au début de la campagne de vaccination comme raisons de ce retard bruxellois : une grande diversité culturelle, une pyramide des âges inversée (plus jeune), une fracture digitale plus importante et un accès plus limité aux soins de santé (40% de la population n’a pas de médecin traitant).

100 000 certificats de rétablissement

En outre, le ministre affirme que bon nombre de personnes contaminées ces dernières semaines par le variant Delta ou Omicron ne veulent pas être immédiatement vaccinés par la suite. En effet, 100 000 personnes ont obtenu un certificat de rétablissement depuis le 1er décembre dans la capitale. Parmi celles-ci, on compte “des dizaines de milliers de personnes vaccinées deux fois qui ne vont pas chercher leur booster et sont potentiellement moins motivées à le faire, car le message qui leur est envoyé via le certificat de rétablissement, c’est qu’elles ne peuvent plus être infectées durant un certain temps”, a ajouté le ministre.

Alain Maron a proposé lors de la Conférence Interministérielle de la Santé que la durée de validité du certificat de rétablissement puisse être diminué, sur une base scientifiquement établie.

