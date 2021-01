Covid-19 : les médecins généralistes et dentistes seront vaccinés début février

Le ministre bruxellois de la Santé Alain Maron (Ecolo) a fait le point sur la vaccination en Région bruxelloise : 16 521 personnes au total, des résidents de maisons de repos, des employés, des infirmiers SIAMU et des travailleurs en contact avec des personnes très fragiles. Place maintenant à d’autres secteurs exposés.

Après l’administration très médiatisée des premières doses dans les maisons de repos, la région assure tenir son plan et ses délais pour vacciner le personnel dit de deuxième ligne. « 4 000 vaccins seront disponibles pour les quinze premiers jours de février », explique Alain Maron. « Les médecins généralistes seront contactés via l’INAMI. Nous intégrerons aussi les dentistes puisqu’il s’avère qu’ils sont exposés, ainsi que le secteur des hôpitaux psychiatriques. Les autres collectivités seront contactées en mars ».

Toutefois, comme l’a rappelé le Ministre devant les parlementaires, le faible nombre de vaccins disponible oblige régulièrement les autorités à adapter leur stratégie et à privilégier les plus fragiles de ces travailleurs. « Ce n’est pas du ‘retard’, mais de l’adaptation à la réalité », insiste Alain Maron.

Concernant les plus de 65 ans et les personnes qui souffrent de co-morbidité, le ministre reconnaît qu’il n’y a pas à ce stade de date précise pour le début de la campagne de vaccination. La faute au manque de doses disponibles et à l’évolution permanente de la situation.

Un centre de vaccination à Pacheco, puis au Heysel

Alain Maron est également revenu sur le fait que certains hôpitaux tardent à vacciner leur personnel : « Il semble qu’ils constituent eux-mêmes du stock. Nous les avons tous contactés, pour les rassurer et leur dire que nous fournirons bien les secondes doses. La gestion des flux est assurée », a insisté l’écologiste.

Alain Maron a encore précisé que l’administration du vaccin est gratuite, totalement prise en charge par les pouvoirs publics. Critiqué par le cdH sur le retard par rapport aux premières annonces, Alain Maron insiste pour dire que ce retard est dû aux fournisseurs de vaccins et non à l’organisation bruxelloise des centres de vaccination. « Le premier centre ouvrira à Pacheco début février, puis, le 15 février, un autre centre au Heysel. Au total dix à onze centres peuvent ouvrir, un ou deux nouveaux lieux de l’est et du sud-est de la capitale seront communiqués dans les tout prochains jours », conclut-il.

