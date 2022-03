Covid-19 : les cas augmentent à nouveau, les spécialistes ne paniquent pas

On l’oublie un peu avec la levée des mesures sanitaires au début du mois, mais l’épidémie de Covid-19 est toujours bien présente en Belgique. Le nombre de nouvelles contaminations connaît même une franche augmentation, principalement en Flandre, mais aussi à Bruxelles.



Alors qu’on a connu une large baisse du nombre de nouvelles contaminations au Covid-19 depuis le pic de la cinquième vague enregistré le 25 janvier dernier, le nombre de nouveaux cas augmente à nouveau depuis une semaine en Belgique. La levée des mesures sanitaires, le 7 mars dernier, n’est pas étranger à ces effets. Même si le port du masque est toujours recommandé et même obligatoire dans certains endroits comme les instituts de soin et les transports en commun, bon nombre de Belges ont cessé de porter ce masque dans leur vie quotidienne et la nouvelle stratégie de testing et de tracing fait que l’épidémie perdure.

12% en plus à Bruxelles

La moyenne du nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur les sept derniers jours consolidés a augmenté de 30% par rapport aux sept jours précédents sur l’ensemble de la Belgique, ressort-il des données de l’Institut belge de santé publique Sciensano. En Région bruxelloise, la hausse est plus faible : autour de 12% par rapport à la semaine dernière. L’épidémie est bien en progression, puisque le taux de reproduction du virus est supérieur à 1 tant en Région bruxelloise (1,068) que sur l’ensemble de la Belgique (1,116). Ce qui signifie que pour une personne positive au Covid-19, celle-ci contamine plus d’une personne.

Cela ne signifie toutefois pas forcément qu’une nouvelle vague de contaminations s’annonce. Selon le mathématicien Bart Mesuere de l’université de Gand, qui suit quotidiennement les chiffres du Covid, la situation actuelle « n’est pas inattendue », mais à ses yeux, il n’y a « pas de raison de paniquer ». Le fait que la majorité des Belges sont aujourd’hui partiellement ou totalement vaccinés contre le Covid-19, les meilleurs traitements contre le virus et le variant BA.2, sous-variant d’Omicron, moins virulent, sont autant d’arguments qui tendent vers des chiffres moins inquiétants qu’auparavant.

Deze stijging in bevestigde besmettingen komt, gezien de versoepelingen de afgelopen weken, niet helemaal onverwacht. Waakzaamheid is nodig, maar er is geen reden tot paniek. 4/5 — Bart Mesuere (@BartMesuere) March 13, 2022

Selon l’épidémiologiste Yves Coppieters, interrogé dans La Libre, « tant que c’est cette souche BA.2 qui circule, on peut être rassuré ». Mais il prévient qu’un nouveau variant peut toujours entrer en scène : “Ce qui nous fait rappeler que l’épidémie n’est pas finie et que, même si on entre dans une situation endémique, c’est-à-dire de circulation stabilisée du virus, on restera toujours en alerte de rebond épidémique, voire de future vague. C’est malheureusement la réalité du Covid-19…”

Situation tendue dans les hôpitaux

Concernant les hospitalisations, on remarque également une tendance à la hausse. Une tendance qui n’est toutefois pas aussi franche. Certes, il y a à chaque fois un retard estimé à deux semaines entre les tendances des contaminations et des admissions à l’hôpital. Mais la hausse des admissions est déjà claire en Flandre et commence doucement en Région bruxelloise. Toutefois, le nombre de patients aux soins intensifs reste en diminution et sous contrôle, indique Sciensano.

La situation reste malgré tout tendue dans les hôpitaux en raison du Covid-19, de la recrudescence des cas de grippe et les retards de consultations à rattraper. Le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (Vooruit) l’a confirmé en commission Santé ce mercredi : « Dans certains hôpitaux, tous les lits sont encore remplis ».

Plus de décès chez les plus de 75 ans

Surtout, le Covid-19 continue, malheureusement, de causer des décès. Ce qui confirme la dangerosité de ce virus auprès des personnes les plus âgées. On compte toujours 140 décès par semaine en Belgique. Toutes les victimes sont âgées de plus de 45 ans et plus de la moitié d’entre elles sont âgées de plus de 75 ans. Cela confirme l’importance de la protection des personnes plus fragiles, grâce au respect des gestes barrières et du port du masque auprès de ces personnes.

Le virologue Steven Van Gucht annonce dans la DH que les personnes plus âgées pourraient obtenir une nouvelle dose de rappel du vaccin contre le Covid-19 d’ici septembre, comme pour la dose de rappel pour la grippe. Ce nouveau vaccin serait ensuite proposé au personnel soignant et aux personnes à comorbidités en octobre. Mais ce calendrier proposé par la task force vaccination doit encore être déterminé par les autorités politiques.

Grégory Ienco – Photo :Belga/Benoît Doppagne