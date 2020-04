Coronavirus : le nombre d’hospitalisations aux soins intensifs diminue, plus de 300 décès rapportés

Comme chaque jour, le SPF Santé publique et le Centre de crise font le point sur le nombre de cas de contamination au Covid-19 et rappellent les consignes de sécurité pour faire face à la pandémie.

Selon les chiffres de Sciensano, au 9 avril 2020, 462 hospitalisations pour une infection au Covid-19 ont été enregistrées durant les dernières 24 heures, expliquent Emmanuel André et Steven Van Gucht, virologues et porte-paroles interfédéraux Covid-19. “Un nombre relativement stable par rapport à la veille“, précise Emmanuel André. 404 patients hospitalisés pour une infection au Covid-19 ont pu quitter l’hôpital durant cette même période, ce qui porte le nombre de patients toujours hospitalisés à 5 610, soit 20 de plus que la veille. Aux soins intensifs, on compte actuellement 1 278 personnes dans les lits Covid-19, soit 7 personnes de moins que la veille. 58% des lits Covid-19 aux soins intensifs sont utilisés sur l’ensemble du territoire belge, au 9 avril.

325 décès liés au coronavirus ont été rapportés durant les 24 dernières heures, dont 171 décès dans les maisons de repos en Flandre entre le 18 et le 31 mars. Cela signifie que le nombre total de décès est désormais de 3 019 en Belgique. 57% de ces personnes sont décédées à l’hôpital : “Cela signifie que dans la grande majorité des cas, ceux-ci ont été confirmés par un diagnostic”, explique Emmanuel André. 40% des décès notifiés ont eu lieu dans des maisons de repos et de soins. “Ce sont donc souvent des personnes qui n’ont pas bénéficié d’un test de diagnostic, ce sont donc des décès suspects liés au coronavirus”, ajoute le porte-parole interfédéral Covid-19. Enfin, 1% des décès ont eu lieu à domicile et 2% des décès n’ont pas d’origine précisée.

3 679 tests ont été effectués durant les dernières 24 heures, et 1 689 personnes ont été diagnostiquées positives, dont 178 en Région bruxelloise. Cela porte à 26 667 le nombre de cas positifs confirmés par un test de laboratoire depuis le début de l’épidémie. 5 406 tests sont encore en cours de réalisation et d’analyse, précisent encore les porte-paroles interfédéraux.

Gr.I. – Photo : Belga/Dirk Waem