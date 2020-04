Coronavirus : plus de 13 000 tests réalisés en 24 heures dont plus de 10 000 dans les maisons de repos

Comme chaque jour, le SPF Santé publique et le Centre de crise font le point sur le nombre de cas de contamination au Covid-19 et rappellent les consignes de sécurité pour faire face à la pandémie.

Selon les chiffres de Sciensano, au 14 avril 2020, 250 personnes ont été admises à l’hôpital pour une infection au Covid-19 durant les 24 dernières heures et 239 ont pu quitter l’hôpital. 5 524 personnes sont donc actuellement hospitalisées pour une infection au Covid-19, soit 12 en moins que la veille. Parmi celles-ci, 1 204 sont aux soins intensifs (22 de moins que la veille) et 889 nécessitent une assistance respiratoire (26 de moins que la veille).

103 personnes sont décédées dans les hôpitaux et 179 personnes sont décédées dans les maisons de repos durant les 24 dernières heures. Seule une petite partie (2,8%) des décès enregistrés dans les maisons de repos ont eu un diagnostic confirmé d’infection au Covid-19. Au total, 283 décès ont été enregistrés le 14 avril dont 37 en Région bruxelloise. Au total, 4 440 personnes sont décédées en Belgique depuis le début de l’épidémie de coronavirus, dont 2 252 personnes dans les hôpitaux.

13 434 tests de laboratoire ont été réalisés durant les 24 dernières heures dont 2563 dans le réseau habituel de laboratoires, et 10 871 dans les laboratoires mis en place pour les maisons de repos. 2 454 personnes ont été diagnostiquées positives dont 1 837 dans les maisons de repos. Il y a donc un nombre plus important de cas notifiés, une augmentation qui confirme l’effort de tester plus, notamment dans les maisons de repos. Au total, ce 14 avril, 95 personnes ont été testées positives en Région bruxelloise.

Gr.I. – Photo : Belga/Thierry Roge