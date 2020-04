Confinement : les maisons de repos et de soins se préparent aux visites des proches

Le gouvernement bruxellois a envoyé ce jeudi une circulaire aux maisons de repos et de soins précisant les modalités entourant les visites de proches dans ces institutions, sous de strictes conditions, afin d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs, des occupants et des visiteurs.

Dans les maisons de repos et de soins, on s’affaire donc à préparer ces visites, en mettant en place de nouvelles mesures destinées à sécuriser au mieux les espaces qui serviront à encadrer ces visites. Comme dans cette maison de repos de Watermael-Boitsfort, où un sas a été prévu pour protéger les aînés.

Ces visites ne pourront en effet pas à se faire sous n’importe quelles conditions. Le gouvernement a demandé que cela se déroule, seulement au terme d’une analyse complètes des tests de l’ensemble du personnel et des résidents des établissements concernés, et seulement si les institutions ont la possibilité d’accueillir ces visiteurs dans des conditions de sécurité efficaces, avec un personnel en suffisance.

En outre, les règles préconisées par le SPF Santé Publique devront être affichées à l’entrée et dans les locaux. La pratique de l’hygiène des mains est obligatoire notamment à l’entrée et sortie de l’établissement, de même que le port du masque par le résident et le visiteur. Hormis pour les personnes en fin de vie, les contacts physiques sont interdits, de même que la remise d’objets en direct entre résidents et visiteurs. Pour les résidents en mesure de se déplacer, les rencontres ne peuvent avoir lieu en chambres mais dans un grand espace aéré, idéalement, à l’extérieur… Dans la chambre à deux lits, les visites ne pourront avoir lieu qu’en présence d’un résident, sauf si le visiteur rend visite aux deux occupants.

Enfin, la circulaire ministérielle autorise aussi la direction et le CPPT (ou à défaut la délégation syndicale) à décider de suspendre temporairement les visites s’ils estiment que les conditions ne sont plus optimales pour accueillir les visiteurs en sécurité. (avec Belga)

■ Reportage de Philippe Jacquemotte, Thierry Dubocquet et Antoine Martens.