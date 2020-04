Caroline Désir : “Nous serons très souples concernant l’obligation scolaire”

Caroline Désir (PS), ministre de l’Éducation en Fédération Wallonie-Bruxelles, est revenue en détails sur la reprise des cours dans le primaire et le secondaire, au micro de BX1+.

Outre le calendrier qui annonce notamment la reprise des cours pour les 6e primaire et 6e et 7e secondaire le 18 mai, avant une éventuelle reprise d’autres groupes d’âge dès le 25 mai, Caroline Désir confirme que les autorités seront “très souples concernant l’obligation” d’assister aux cours en raison des craintes sanitaires : “On ne va pas commencer à sanctionner des élèves qui ne se rendraient pas à l’école. Mais les professeurs devront bien prendre contact avec ces élèves pour qu’on s’assure que l’enseignement à distance puisse être poursuivi avec ces élèves”. Elle rappelle également que des garderies restent prévues pour les autres enfants qui ne peuvent être gardés par leurs parents, en raison de leur travail. Et l’enseignement à distance pourra être mené jusque fin juin.

Caroline Désir annonce également l’envoi de gel hydroalcoolique aux écoles, et des mesures supplémentaires pour nettoyer au mieux, jusqu’à deux fois par jour, les classes et installations sanitaires des écoles.

Concernant la prochaine rentrée scolaire, en septembre, la ministre de l’Éducation confirme que les autorités travaillent “avec des hypothèses”. “Cette rentrée sera encore conditionnée par les suites de ce virus. On doit travailler sur différentes hypothèses, dont celle selon laquelle nous ne pourrons peut-être pas encore accueillir tous les élèves d’un seul coup”, dit-elle. “Il faudra possiblement changer les locaux, les horaires, les travaux à domicile”.

■ Interview réalisée par Fabrice Grosfilley dans Toujours + d’Actu.