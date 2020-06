150 soignants du réseau Iris ont rendu hommage à une collègue décédée du Covid-19

Plus de 150 soignants se sont rassemblés, mardi dès 14h, devant l’hôpital d’Etterbeek-Ixelles, pour un quatrième jour de mobilisation dans le réseau bruxellois des hôpitaux publics Iris. Ces actions encadrées par les trois syndicats en front commun visent à soutenir la demande de refinancement du secteur des soins de santé aux niveaux fédéral et régional.

Une minute de silence a été respectée en hommage à l’infirmière de l’hôpital d’Etterbeek-Ixelles décédée dimanche du Covid-19. Le moment s’est refermé avec des applaudissements pour le travail rendu. Le rassemblement s’est tenu notamment en présence du bourgmestre d’Ixelles Christos Doulkeridis.

Le personnel du CHU Brugmann et de l’hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola s’était rassemblés mardi dernier, celui du CHU Saint-Pierre et de l’institut Bordet mercredi et les soignants de l’hôpital Joseph Bracops à Anderlecht ce lundi. Cette mobilisation dans le réseau public Iris se terminera mercredi après-midi devant l’hôpital Molière Longchamp.

■ Reportage de Fanny Rochez et Besnik Niqki

Belga