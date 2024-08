Woluwe-Saint-Lambert: Isabelle Molenberg (ex-DéFI) poussera la liste MR+ menée par Amélie Pans

La section du Mouvement Réformateur de Woluwe-Saint-Lambert a approuvé ce jeudi la composition de la liste MR+ pour les élections communales du 13 octobre, une liste commune MR – Open VLD, avec plusieurs candidates venues de la Liste du Bourgmestre Olivier Manigain (DéFI).

La liste MR+, “initiée en 2018, s’ouvre également à des candidats issus du CD&V ainsi qu’à des candidats d’ouverture, personnalités indépendantes, renforçant ainsi son caractère pluraliste”, précise la section locale du MR. Amélie Pans, actuelle cheffe de groupe au conseil communal et députée bruxelloise, mènera la liste. Plusieurs candidates d’ouverture venues de la

Liste du Bourgmestre seront présentes sur la liste. Isabelle Molenberg, première échevine sortante, poussera la liste, “déçue par le mode de gestion actuel autoritaire du bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert (Olivier Maingain, DéFI, ndlr). Je suis convaincue qu’une gouvernance plus humaine et proche des citoyens est nécessaire”.

Marie-Paule Tshombe, conseillère communale sur la Liste du Bourgmestre de 2006 à 2018, et Julie Van Goidsenhoven-Bolle, conseillère communale depuis 18 ans, rejoignent également la liste

MR+ comme candidates d’ouverture.

Kurt Deswert (Open VLD) occupera la 2ème place et la députée bruxelloise et communautaire Eléonore Simonet occupe la 3ème.

“Nous avons développé un projet pragmatique et centré sur l’essentiel, en écho avec les priorités du MR: plus de propreté, plus de sécurité, plus de liberté de circuler, une meilleure gouvernance et une gestion en bon père de famille”, conclut Amélie Pans.

BX1