Watermael-Boitsfort : Ecolo-Groen confirme un accord de majorité avec la liste MR-GM-Engagés

Tristan Roberti, tête de liste écolo : “On fait 26,5%. Dans le contexte général difficile pour Ecolo et vu le 9 juin, on se maintient comme 2e parti de la commune avec 8 sièges et donc pour nous, c’est un résultat positif. On a fait un campagne de terrain, de porte-à-porte, la campagne a été sereine. La démonstration, c’est que la majorité sortante sort renforcée en termes de siège. On a un accord entre la liste MR-GM-Engagés et la liste Ecolo-Groen : nous allons hériter de la présidence du CPAS – c’est la première fois – et de deux échevinats avec des compétences importantes”.