Schaerbeek: Elias Ammi quitte Défi et rejoint la Team Fouad Ahidar

Elias Ammi, président de la section locale de Schaerbeek de DéFI depuis 2023, sera tête de liste et candidat bourgmestre pour la Team Fouad Ahidar aux élections communales d’octobre prochain. “Je ne me retrouve plus idéologiquement” au sein de DéFI, affirme celui qui était encore candidat à la présidence du parti le mois dernier.

Elias Ammi a notamment été directeur de cabinet pour plusieurs échevins et bourgmestres à Schaerbeek. Il est également membre actif de divers conseils d’administration locaux, tels que le Foyer Schaerbeekois, l’ALE (Agence locale de l’emploi) de Schaerbeek ou encore des Crèches de Schaerbeek asbl. “Après de nombreuses années au sein de DéFI, j’ai décidé, aujourd’hui, de prendre une autre direction, déclare Elias Ammi. Je suis reconnaissant pour tout ce que j’ai appris et pour les belles personnes que j’ai rencontrées durant ces années, mais je ne me retrouve plus idéologiquement dans ce parti. C’est la raison pour laquelle j’avais déjà renoncé à me présenter aux élections régionales. Je leur souhaite le meilleur, mais il est temps pour moi de me consacrer pleinement à ma commune de naissance et de proposer les meilleures solutions aux problèmes des Schaerbeekois.”

Le 5 juillet dernier, Elias Ammi avait soutenu Sophie Rohonyi à la présidence de DéFI après s’être retiré de la course à quelques heures du vote. “Cette décision, prise après mûre réflexion, vise à renforcer le parti en soutenant une candidate jeune et dynamique, capable de porter DéFI vers de nouveaux horizons“, avait-il commenté, et insisté en tant que “féministe de la première heure et après avoir passé une mandature communale aux côtés de la bourgmestre f.f. de Schaerbeek, Cécile Jodogne, sur le symbole fort de voir une femme à la tête de DéFI. Depuis Antoinette Spaak, présidente du FDF de 1977 à 1982, aucune femme n’a dirigé notre parti“.

“Une surprise par jour”

“Elias Ammi apporte non seulement une expérience considérable en politique et en administration, mais également une perspective unique grâce à son parcours et ses racines à Schaerbeek. Son arrivée dans notre équipe renforce notre capacité à mener une campagne ambitieuse et à répondre aux attentes des citoyens de Schaerbeek“, conclut de son côté Fouad Ahidar, président de groupe.

Ce mardi, dans les colonnes de La Libre, Ahidar annonce une “surprise” par jour: “Toute une série de personnes vont me rejoindre prochainement. Ce mardi, il y aura d’ailleurs une grande annonce surprise. Mercredi, ce sera l’arrivée d’un socialiste, puis jeudi, d’un PTB, et vendredi, d’écologistes, etc. Bref, il y aura une annonce chaque jour de la semaine.” Il annonce également des listes dans 8 à 10 communes. “Il y aura Molenbeek, Jette, Bruxelles, Saint-Josse, Schaerbeek, Anderlecht, Evere, Forest et peut-être Woluwe-Saint-Pierre. Pour le reste, on verra…”

BX1 – Photo Team Fouad Ahidar