Cédric Mahieu et Emel Köse emmèneront la liste des Engagé.es à Schaerbeek

L’Assemblée Générale des adhérents Les Engagé.es a désigné ce mercredi soir, à l’unanimité, Cédric Mahieu et Emel Köse pour emmener les candidates et candidats des Engagé.es 1030 aux élections communales du 13 octobre prochain. Tous deux sont conseillers communaux sous cette législature. “Ils forment un duo expérimenté qui a mené une opposition assertive et constructive au Collège Liste du Bourgmestre-ECOLO-GROEN”, annonce le parti par communiqué.

Cédric Mahieu, 41 ans, est juriste de formation et est le chef de file et président des Engagé.es à Schaerbeek. Il est également Conseiller de police au sein de la zone Nord et président de la Maison de Quartier d’Helmet. Emel Köse, 44 ans, travaille dans une pharmacie schaerbeekoise et a récemment été impliquée dans le quartier de l’avenue des Azalées “pour dénoncer les nuisances vécues par les habitants et les commerçants” dans le cadre de l’implémentation de la maille Good Move. Présente sur la liste des Engagés au scrutin régional, elle est aujourd’hui 1ère suppléante au parlement bruxellois.