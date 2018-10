Voter aux élections communales en région bruxelloise : mode d’emploi et règles à suivre

Ce dimanche, les citoyens résident en Belgique vont se rendre à leur bureau de vote le plus proche pour donner leur voix lors des élections communales. Mais comment se déroulera ce scrutin pour les votants ? Quelles règles doivent être suivies ? On fait le point.

Comment voter ?

En Région bruxelloise, le vote est électronique. Les bureaux seront ouverts de 8h00 à 16h00. Chaque électeur recevra donc une carte magnétique et devra l’introduire dans l’ordinateur présent dans l’isoloir. Sur l’écran tactile, l’électeur devra alors choisir la langue puis voter pour la liste, le ou les candidats qu’il souhaite.

Une fois le vote réalisé, l’électeur pourra encore modifier ou confirmer ce vote. Après la confirmation, l’électeur est invité à retirer la carte de l’ordinateur et de prendre le bulletin de vote, avec un QR code, qui a été imprimé. L’électeur a ensuite la possibilité de vérifier son vote en scannant ce QR code sur un autre ordinateur, dans un isoloir spécifique.

Dès que vous êtes certain de votre vote, vous pouvez restituer la carte magnétique, scanner votre bulletin de vote et le glisser ensuite dans l’urne.

Pour qui voter ?

Il vous est possible de voter soit pour un parti en cochant la case de tête, soit pour un ou plusieurs candidats (trois au maximum) dans une liste, soit pour le vote blanc.

Si vous cochez la case de tête, ce vote interviendra dans la répartition des sièges entre les candidats de la liste : c’est l’effet dévolutif de la case de tête. Les votes sur cette case de tête permettent de remplir un pot commun de votes, qui seront ensuite distribués entre les différents candidats, dans l’ordre de la liste. En Région bruxelloise, ce pot commun est divisé par deux : donc, 100 voix pour la case de tête représenteront en réalité 50 voix à distribuer. Ainsi, on ajoute des voix, via ce pot commun divisé par deux, au candidat auquel il manque le moins de voix pour atteindre le minimum nécessaire pour être élu. Puis le deuxième, puis le troisième, etc. jusqu’à ce que ce pot commun soit vide.

Quelles sont les règles à respecter ?

Vous devez venir avec votre convocation électorale ainsi que votre carte d’identité pour venir voter. Pour rappel, le vote est obligatoire en Belgique.

Vu que le vote est électronique en Région bruxelloise, il vous est impossible d’écrire sur le bulletin de vote ou de mal cocher un éventuel candidat. Mais il y a quelques règles à suivre : ne pas faire de photo dans l’isoloir, et ne pas révéler votre vote qui doit être tenu secret. La révélation du vote peut en effet vous coûter une amende entre 50 et 500 euros.

■ Reportage d’Aurélie Vanwelde, Nicolas Scheenaerts et Pierre Delmée.