Le bonus d’Autrement : “Not in your guide”, à la découverte des immeubles issus de la “bruxellisation”

Dans ce nouveau numéro bonus d’Autrement, Bart Sibiel, créateur du portail “Not in your guide”, part à la découverte des immeubles construits dans les années 50 et 60 dans la capitale.

Cyprien Houdmont est allé cette semaine à la rencontre de Bart Sibiel, un architecte bruxellois fan d’immeubles “moches”. L’homme a un autre regard sur la Bruxellisation et fait découvrir, à travers sa page “Not in your guide”, le patrimoine bruxellois moins connu qui n’est pas repris dans les différents guides. Cela passe par des immeubles issus de l’époque dite de la “bruxellisation”, une industrialisation bétonnée qui a changé la face de la région-capitale.

“Not in your guide” est disponible sur Facebook, sur Instagram et sur un site internet dédié.

■ Présenté et monté par Cyprien Houdmont.