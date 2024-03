La faculté d’architecture de l’ULB s’étend au centre-ville de Bruxelles

La faculté d’architecture de l’Université libre de Bruxelles (ULB) va occuper l’ancien siège de la Confédération belge de la Construction, rue du Lombard, au centre-ville de Bruxelles. L’ensemble des enseignements pratiques y seront dispensés dès septembre 2024, a annoncé lundi l’université.

Face à l’augmentation de plus de 70% de sa population estudiantine en cinq ans, la faculté d’architecture La Cambre-Horta se sentait trop à l’étroit sur ses sites du Solbosch et de Flagey. Sur les conseils de l’agence immobilière Anixton, elle a dès lors décidé de s’étendre dans l’immeuble “.Core”, co-propriété d’Eaglestone et ION récemment rénové.

“Cet immeuble de bureau a été conçu par les architectes Marcel Lambricht, Casimir Grochowski et Daniel de Lavaley en 1968 et édifié entre 1969 et 1972 pour accueillir le siège de la Confédération belge de la Construction. Il est caractérisé par des vitres en verres teintés et une structure en béton, en rupture d’échelle et de typologie avec son contexte urbain“, souligne l’ULB, qui se réjouit de pouvoir notamment y questionner “en situation, les enjeux de la préservation du cadre bâti, de la réhabilitation de l’existant et du réemploi des matériaux“.

Après le démantèlement de cloisons et autres petits travaux qui seront réalisés cet été, le bâtiment offrira de grands ateliers partagés à l’ensemble des étudiantes et étudiants en architecture. Une “récupérathèque”, un atelier maquette et un labo photo y seront également installés.

En attendant, depuis ce lundi, le lieu accueille la Semaine d’innovation pédagogique, un événement lors duquel sont expérimentées de nouvelles pratiques de l’architecture et de son enseignement. À partir de mi-avril, une partie de l’immeuble sera déjà mise à disposition des étudiants pour quelques ateliers pratiques.

Belga – Photo : Eaglestone (ULB)