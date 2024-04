La Belgique achète 23 immeubles de bureaux à la Commission: “Implémenter du résidentiel où il n’y en a pas”

L’État belge, par l’intermédiaire de la Société Fédérale de Participations et d’Investissement (SFPIM), a acheté 23 immeubles de bureaux bruxellois à la Commission européenne, a-t-il annoncé lundi. Le fonds belge Cityforward, créé par la SFPIM et Ethias, convertira 21 de ces immeubles du quartier européen, soit 300.000 mètres carrés, dont un quart pour du logement. Les premiers occupants sont attendus en 2028.

■ Reportage Jim Moskovics, Frédéric De Henau

Le coût total de l’acquisition et des travaux de transformation est estimé à près de 2 milliards d’euros. Cityforward, géré par la société bruxello-anversoise Whitewood, a rassemblé les fonds nécessaires auprès de divers investisseurs, dont finance&invest.brussels et Ethias. Le projet vise à répondre à la “forte demande” de bureaux et de logements durables dans le quartier européen. Ainsi, approximativement 750 à 800 appartements neufs seront apportés au quartier grâce à ce projet. Les premiers permis devraient être obtenus en 2026 et dès 2028, les premiers nouveaux résidents et occupants de bureaux pourront emménager dans ces espaces.

“Grâce à cette transformation, nous renforçons la position de notre capitale en tant que cœur de l’Europe et répondons à la forte demande de diversification et de logements supplémentaires dans le quartier européen”, a souligné Laurence Bovy, présidente du Conseil d’administration de la SFPIM. Cette nouvelle acquisition permettra également à la Commission européenne “de s’installer de manière pérenne dans des bâtiments durables à la pointe de la technologie. D’autre part, il favorisera l’arrivée de nouveaux habitants, grâce à la réintroduction de logements de qualité à prix abordables et la création de nouveaux services – comme une école ou encore des commerces de proximité – pour répondre à leurs besoins”, a renchéri Philippe Lallemand, CEO d’Ethias.