Procès des attentats de Bruxelles : tout ce qu’il faut savoir pour suivre les audiences

Le procès des attentats de Bruxelles s’ouvre ce lundi matin, dès 9h00, au bâtiment “Justitia” installé à Evere pour six à huit mois d’audiences hors normes : il s’agit du plus large procès d’assises de l’histoire de la Belgique.

32 victimes et au moins 340 blessés : c’est le lourd bilan des attaques terroristes qui ont touché Bruxelles, le 22 mars 2016. Deux explosions à Brussels Airport et une dans la station de métro Maelbeek ont été menées par des terroristes se réclamant de l’État Islamique.

Six ans plus tard, le procès de ces attentats peut enfin démarrer après deux mois de retard en raison de problèmes autour du box des accusés. Le jury, composé de 12 membres effectifs et 24 suppléants, va devoir suivre durant six à huit mois les prochaines audiences destinées à déterminer la culpabilité ou non des dix personnes inculpées. Parmi lesquelles Salah Abdeslam, seul rescapé des attaques terroristes du 13 novembre 2015 à Paris, Sofien Ayari, Mohamed Abrani ou encore Osama Krayem. Au total, 960 personnes se sont constituées partie civile et 310 personnes se sont constituées en tant que parties lésées.

Avant de rentrer au cœur du procès grâce à nos équipes qui suivront au quotidien ce procès important, on fait le point sur les différents accusés, les faits qui seront jugés et l’historique derrière ces attaques, le calendrier du procès mais aussi les portraits des victimes de ces attentats.

► Lire aussi | Notre dossier sur le procès des attentats de Bruxelles

Qui sont les accusés ?

Ils sont dix accusés, mais seuls neuf d’entre eux se sont présentés devant la cour d’assises, lors de la constitution du jury, mercredi dernier. En effet, Oussama Atar, inculpé pour participation aux activités d’un groupe terroriste, assassinats et tentatives d’assassinat dans un contexte terroriste, est présumé mort en Syrie. Il a toutefois été inculpé à titre posthume, comme lors des attentats de Paris auxquels il aurait contribué.

Parmi les neuf autres inculpés, tous sont inculpés pour participation aux activités d’un groupe terroriste, assassinats et tentatives d’assassinat dans un contexte terroriste, à l’exception d’Ibrahim Farisi, seulement inculpé pour participation aux activités d’un groupe terroriste.

► Cliquez sur les images et les noms pour lire le portrait complet de chaque accusé

De quels faits parle-t-on ?

► Cliquez sur les flèches ou sur les images de la frise ci-dessous pour relire les faits, au jour le jour, jusqu’au début du procès.

Quel est le calendrier du procès ?

Celui-ci risque fortement d’évoluer durant ces prochaines semaines, vu la complexité d’un tel procès d’assises avec autant de parties civiles et d’accusés. Le procès est prévu du lundi au jeudi, entre 9h00 et 18h00, mais il est possible que certaines journées soient plus courtes, et d’autres plus longues, selon les interrogatoires et demandes de devoirs complémentaires.

Ce lundi, le procès débutera par l’identification des diverses parties et les explications autour de l’organisation des audiences. La lecture de l’acte d’accusation débutera dans la foulée, soit près de 500 pages à lire et expliquer tout au long de la semaine.

Les actes de défense seront pour leur part lus la semaine prochaine, avant l’interrogatoire des accusés, attendu dans la semaine du 19 décembre.

Une semaine de pause est prévue entre le 23 décembre et le 2 janvier, vu les fêtes de fin d’année. Avant la reprise des interrogatoires dès le 3 janvier 2023.

Le procès devrait durer au moins jusqu’en juin, selon les premières estimations de la cour.

Qui sont les victimes ?

Depuis 2016, BX1 poursuit un travail de mémoire avec ces personnes qui souhaitent que jamais le nom des personnes disparues dans ces attentats soit oublié. “22 mars pour l’Histoire”, réalisé en collaboration avec l’association Life4Brussels, revient sur les histoires de ces victimes. Et sur les témoignages de ces rescapés et sauveteurs en première ligne, tant à Maelbeek qu’à l’aéroport de Zaventem.

Grégory Ienco avec Camille Tang Quynh – Photo :Belga/Pool Didier Lebrun