Marie Dupont devient la première femme aux commandes de l’Ordre francophone du barreau de Bruxelles

L’avocate Marie Dupont, élue bâtonnière de l’Ordre francophone du barreau de Bruxelles en juin 2022, entrera en fonction dès la rentrée judiciaire lundi, après deux ans en tant que vice-bâtonnière. Elle est la première femme et la plus jeune avocate à prendre la tête de cet ordre. La nouvelle bâtonnière a donné, via un communiqué mardi, un aperçu de son parcours professionnel atypique et a évoqué son intention de moderniser la corporation qu’elle représente.

L’avocate, âgée de 46 ans, a obtenu sa licence en droit à l’Université Catholique de Louvain-la-Neuve à 27 ans, après avoir débuté sa vie professionnelle comme esthéticienne. Elle s’est spécialisée dans le droit des contrats et des obligations, au sein du cabinet Janson & Baugniet, avant de rejoindre le cabinet Philippe & Partners. Elle a ensuite développé son propre cabinet avec d’autres avocats bruxellois, défendant des clients en droits des contrats toujours, mais aussi en droit immobilier. Elle est également devenue médiatrice et arbitre en droit des affaires.

Pour Marie Dupont, “on peut devenir ce qu’on a envie de devenir“. Les carrières ne sont plus linéaires, les personnes actives ne restent pas nécessairement figées dans une classe socio-professionnelle, et il est important que l’Ordre francophone du barreau de Bruxelles incarne cette diversité, selon elle. Il est important aussi qu’il soit composé de manière à représenter plus équitablement les différents genres et origines socio-culturelles, affirme-t-elle.

“Les femmes restent sous-représentées”

“Les femmes restent sous-représentées au sein des instances de l’Ordre, avec six femmes sur 17 membres du conseil de l’Ordre et une femme sur huit membres au conseil d’administration de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone de Belgique (Avocats.be), sans même parler de la diversité ethnique ou socio-culturelle“, a-t-elle relevé. “Cela souligne la nécessité de continuer à travailler pour une représentation plus équitable et inclusive au sein de ces instances.“

Pour cela, le barreau de Bruxelles a déjà mis en place deux dispositifs : le projet ProPulse, qui est une aide aux études en droit, et la Commission diversité et inclusion, qui invite les avocats à promouvoir une culture d’inclusion au sein de leurs cabinets.

Actuellement, ce sont 5.006 avocats qui sont inscrits au barreau de Bruxelles, parmi lesquels 2.489 femmes, soit environ la moitié.

Avec un ordre francophone et un ordre néerlandophone, le barreau de Bruxelles est l’organisation qui représente les avocats exerçant en région bruxelloise. Il joue également un rôle important dans la protection des droits des citoyens, la promotion de l’accès à la justice et la défense de l’État de droit.

Avec Belga – Photo : Belga