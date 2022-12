Procès des attentats de Bruxelles : 5 accusés protestent contre leurs conditions de transfert, la lecture de l’acte d’accusation continue

Le procès des attentats de Bruxelles entame sa troisième journée ce mercredi. Si, contrairement aux deux jours précédents, il n’y a pas eu de manquement du côté des jurés, ce n’est pas le cas pour les accusés.

Avant que l’audience ne débute, cinq accusés ont demandé à retourner dans leur cellule et désirent ne pas assister à l’audience du jour. Ils protestent contre les conditions de transfert (de la prison de Haren vers le Justitia) qu’ils considèrent comme “humiliantes“.

Lundi déjà, à l’ouverture du procès, certains accusés dont Mohamed Abrini ont dénoncé les conditions de détention et de transfert des accusés. Sans ambiguïté, “l’homme au chapeau” a prévenu la cour : si les choses restent en l’état, il se taira jusqu’à la fin du procès.

Les cinq personnes qui ont quitté la pièce sont Mohamed Abrini, Osama Krayem, Salah Abdeslam, Sofien Ayari et Ali El Haddad Asufi. Au début de l’audience, Ali El Haddad Asufi a déclaré se sentir “humilié” et dénonce, notamment, la présence de caméras aux toilettes. “J’attends ce procès depuis 6 ans et demi. Je veux m’expliquer, mais on n’a pas les moyens de s’exprimer sereinement. On nous humilie tous les jours et on veut nous briser psychologiquement.”

Pour l’association de victimes Life4Brussels, il n’est “pas envisageable” que les accusés ne prennent pas part au procès. “Le SPF Justice doit absolument remédier à la situation. (…) Après la saga des box, aujourd’hui, une nouvelle saga risque de mettre à mal ce procès. Il n’est pas envisageable pour nous que les accusés ne prennent pas part à ce procès!“, selon un bref communiqué de Life4Brussels.

Les survivants des attentats ont vécu des choses terribles après les attentats de 2016, mais ce n’est pas une raison “pour traiter les accusés de manière inhumaine et dégradante“, déclare une victime, citée dans le communiqué.

Durant cette troisième journée de procès, les procureurs fédéraux vont poursuivre la lecture de l’acte d’accusation, long de près de 500 pages. Ce mercredi, ils vont aborder la partie consacrée aux biographies et aux résumés des auditions de chaque accusé.

09h30 – Lecture de l’acte d’accusation concernant Oussama Atar

La procureure Paule Somers a relaté le parcours de vie d’Oussama Atar, né à Bruxelles en 1984, le seul accusé qui fait défaut. Celui-ci avait rejoint l’Irak dès 2004, était revenu en Belgique en 2012, radicalisé et avec une expérience du combat, avant de repartir rapidement, cette fois en Syrie.

En février 2007, il est condamné à la réclusion à perpétuité par les autorités irakiennes pour séjour illégal, peine qui sera ensuite portée à 10 ans de prison. Oussama Atar est ensuite libéré en août 2012 pour des problèmes médicaux et revient alors en Belgique.

Le 11 décembre 2013, il quitte la Belgique pour la Turquie et rejoint ensuite la Syrie. À cette époque, d’autres membres de la cellule terroriste responsable des attentats à Paris et à Bruxelles s’y trouvent déjà, notamment Abdel Hamid Abaaoud, Najim Laachraoui, Bilal El Makhoukhi, Osama Krayem, Sofien Ayari et Mohamed Belkaïd. La mort d’Oussama Attar a été annoncée par le groupe terroriste État Islamique en mars 2019. “Cependant, en l’absence de preuve de la réalité du décès de l’intéressé, les poursuites ne peuvent être considérées comme éteintes à son encontre“, précise l’acte d’accusation.

10h00 – Mohamed Abrini, de la délinquance au terrorisme

Souvent appelé “l’homme au chapeau”, il était présent à l’aéroport de Zaventem, mais à renoncer au dernier moment à se faire exploser.

Mohamed Abrini est né le 27 décembre 1984 et a grandi à Molenbeek-saint-Jean. La famille Abdeslam est voisine et les enfants se connaissent bien. Après un parcours scolaire difficile, il entre dans l’âge adulte par la délinquance. Il se fait arrêter pour vol, parfois avec violence, et effectue des passages en prison dès 2003. Entre 2010 et 2012, Mohamed Abrini et Ibrahim El Bakraoui sont incarcérés à la prison d’Ittre, où ils se sont probablement croisés.

C’est en 2014 que Mohamed Abrini commence à s’intéresser à la religion. Son frère part pour la Syrie et se fait tuer là-bas pendant que Mohamed est en prison. A sa sortie, il formule le souhait d’aller voir sa tombe. Les messages à sa compagne de l’époque sont de plus en plus radicaux. Il exige qu’elle porte le voile et la menace de la quitter si elle refuse. Il la traite de “mécréante“.

Après une nouvelle incarcération de plusieurs mois, il organise un voyage en Syrie et s’y rend fin mai 2015 avec notamment le terroriste Abdel Hamid Abaaoud, le coordinateur des attentats de Paris. Entendu par la police de Molenbeek 10 jours plus tard, il nie tout voyage en Syrie et se défend de radicalisme.

Le 14 novembre 2015, au lendemain des attentats parisiens, Mohamed Abrini entre en clandestinité. Il est recherché pour avoir accompagné Salah Abdeslam à Paris et sa photo est publiée dans la presse. Le 22 mars 2016, les attentats de Bruxelles sont commis. Abrini est arrêté le 8 avril 2016 et incarcéré depuis lors.

L’ADN de Mohamed Abrini a été découvert sur deux gants en caoutchouc, dont un porte également la trace de Najim Laachraoui. Ces gants, selon l’enquête, ont très probablement été utilisés par les auteurs des attentats pour manipuler les produits chimiques nécessaires à la fabrication des explosifs. Mais Mohamed Abrini a nié avoir participé à cette fabrication, affirmant que la tâche a été accomplie par Najim Laachraoui et Ibrahim El Bakraoui.

14h00 –El Makhoukhi savait où étaient les armes de la cellule, selon la Sûreté

La Sûreté de l’Etat a pu intercepter une conversation entre Mohamed Abrini et Mehdi Nemmouche, auteur de l’attentat du musée juif de Belgique du 24 mai 2014, lorsqu’ils étaient incarcérés tous deux à la prison de Bruges.

Cette conversation du 27 mai 2016 révèle que Bilal El Makhoukhi savait où se trouvaient les armes, les explosifs et l’argent qui lui auraient été confiés par Najim Laachraoui, l’un des terroristes de Zaventem. Abrini affirme que cet arsenal doit servir à un nouvel attentat.

Dans une autre conversation du 1er juin 2016, Mohamed Abrini interroge Bilal El Makhoukhi sur ces armes et sur la manière dont son frère pourrait éventuellement en prendre possession. El Makhoukhi affirme savoir où les armes sont cachées. Le 2 juin, Abrini cherche à connaître le “code” pour récupérer les armes. El Makhoukhi lui répond que la personne à qui il les a remises n’acceptera pas de les remettre à quelqu’un qu’elle ne connaît pas.

15h20 – Sofien Ayari envoyé en Europe pour des attentats

Sofien Ayari, de nationalité tunisienne, aurait commencé à se radicaliser en 2013, rapporte l’enquête. Arrivé en Syrie en 2015, il aurait quitté le pays à la mi-septembre 2015, en compagnie d’un autre accusé, Osama Krayem, et d’un autre individu, Ahmad Alkhald. Ils sont passés par la Grèce pour arriver ensuite à Ulm en Allemagne, début octobre 2015. C’est alors Salah Abdeslam qui est venu les chercher dans cette ville pour les amener en Belgique. “Tout porte à croire que Sofien Ayari, comme Osama Krayem et Ahmad Alkhald, a fait partie de la Liwa As Saddiq [cellule de l’État Islamique chargée notamment des opérations extérieures] et a été choisi en cette qualité pour venir prêter main forte au projet d’attentat [en Europe] qui avait été planifié en Syrie”, est-il mentionné dans l’acte d’accusation.

Ayari et Krayem ont été conduits par Abdeslam dans une planque de la cellule terroriste à Auvelais. Ils ont ensuite séjourné dans une autre, rue Henri Bergé à Schaerbeek, où des ceintures explosives ont été réalisées en vue des attentats à Paris le 13 novembre 2015. Il ressort de l’enquête que Sofien Ayari a ensuite séjourné dans une planque située avenue de l’Exposition à Jette. Puis, début décembre 2015, Ayari est parti vivre dans la planque de la rue du Dries à Forest, avec Krayem toujours, ainsi que Mohamed Belkaïd. Ils y seront rejoints plus tard par Mohamed Abrini, Salah Abdeslam et Najim Laachraoui. Ayari a ensuite pu fuir avec Abdeslam, le 15 mars 2016, lors de la fusillade de la rue de Dries. Avant d’être arrêté le 18 mars par la police. Il ne révèle rien de ces plans à la police.

Mais l’acte d’accusation insiste : “le fait que Sofien Ayari et Salah Abdeslam ignoraient la forme définitive des attentats n’élude pas leurs responsabilités”.

