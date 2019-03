La victime des attentats de Bruxelles poursuit sa grève de la faim à l’aéroport de Zaventem

Philippe Vandenberghe, victime des attentats de Bruxelles, a entamé depuis 22 jours une grève de la faim dans l’aile de l’aéroport de Zaventem où il a sauvé des vies, le 22 mars 2016. Par ce geste, il proteste contre les blocages administratifs qu’il subit avec d’autres victimes, presque trois ans après les attentats. A ce jour, il n’a toujours reçu aucune réponse des autorités.

“Depuis plus d’un an, je demande une aide juridique à mon syndicat. En vain“, déplore Philippe Vanderberghe. “Maintenant, la situation semble bien plus grave puisque depuis un mois plus personne ne répond pas à mes emails”.

Le combat qu’il mène est celui d’un homme dont le handicap n’a pas été reconnu, à ses yeux, à sa juste valeur par un médecin généraliste de l’Office médico-légal (OML). Ce médecin lui a attribué le taux le plus bas d’invalidité (20 %) sans consulter sérieusement les rapports de son médecin et de son psychologue, affirme-t-il. Un autre médecin a paraphé rapidement la décision.

Le problème est qu’il n’y a pas de recours possible car les autorités belges n’ont pas encore mis au point le règlement qui permet de contester une telle solution.