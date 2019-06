La Porte d’Ulysse bientôt fermée ? “Sans nouvelle du gouvernement bruxellois, on devra arrêter”

Mehdi Kassou, en charge de la Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés, confirme que sans nouvelle d’un futur financement de la Région bruxelloise, “on ne peut pas maintenir les services de la Porte d’Ulysse au-delà du 30 juin”.

D’abord mis en place par des bénévoles de la Plateforme citoyenne, avec le soutien de la Ville de Bruxelles, le dispositif de la Porte d’Ulysse, installée dans des bâtiments de citydev à Haren, continue d’accueillir, de nourrir et d’aider les réfugiés depuis mars dernier grâce à une aide de près de 600.000 euros de la part de la Région bruxelloise. Le dispositif peut ainsi tenir jusqu’au 30 juin, au mieux. Mais depuis lors, la Plateforme souhaiterait savoir si une prolongation de ce financement auprès de la Région bruxelloise est possible.

Le quotidien Le Soir révélait, le 21 juin dernier, qu’un accord de principe existe entre le gouvernement en affaires courantes de Rudi Vervoort (PS) et la Plateforme citoyenne pour permettre à la Porte d’Ulysse de maintenir ses services jusque fin août. Mais selon Mehdi Kassou, interrogé par nos soins ce mardi, la Plateforme citoyenne n’a toujours reçu aucune confirmation officielle de la part du gouvernement régional.

“350 personnes”

“Nous n’avons plus eu de nouvelles de leur part. Nous espérons en avoir d’ici la fin de la semaine”, explique-t-il. “Mais nous ne pouvons plus assurer le dispositif d’accueil comme actuellement si nous ne recevons pas de financement supplémentaire. Nous distribuons deux repas par jour pour 350 personnes, ce qui représente un coût de 700 euros par jour. Sans parler de l’accueil et des services que nous tentons de leur offrir. On ne peut pas maintenir cela. Des nouveaux moyens sont nécessaires”, clame-t-il. “Comme ce sont des compétences régionales et fédérales, il est difficile de trouver une solution rapide. Et en affaires courantes, c’est encore plus compliqué. Peut-être est-ce qu’il y a eu un manque d’anticipation au fédéral et à la Région”.

Le Samusocial pour accueil

Cette nouvelle intervient alors que dans L’Écho, on apprend que le Samusocial a été diligenté par le gouvernement bruxellois pour accueillir les sans-abris du parc Maximilien, non loin de la gare de Bruxelles-Nord, lors du mois de juillet. Le Samusocial a reçu un budget de 170.000 euros de la part du ministre-président bruxellois sortant Rudi Vervoort, qui n’est pourtant pas compétent concernant l’accueil des SDF, comme l’explique le quotidien.

L’ASBL bruxelloise confirme que cette mission ne dure qu’un mois mais que celle-ci pourrait être prolongée : “C’est déjà arrivé par le passé”, rapporte le porte-parole du Samusocial, qui ne souhaite pas faire plus de commentaire concernant cette demande de la Région bruxelloise. Du côté du gouvernement, pas de commentaire également et nos appels sont restés sans réponse.

“Ça me semble énorme”

Mais cette demande d’un accueil pour les sans-abris en plein mois de juillet, alors que le Tour de France s’annonce à Bruxelles, peut surprendre. “Je savais qu’il y avait des discussions avec le Samusocial”, nous explique pour sa part Mehdi Kassou. “Mais je pense que c’est un hasard du calendrier (que cela tombe en plein Tour de France). Ça me semble énorme si c’est lié. J’espère que c’est énorme”.

Alors que les négociations pour la composition des futurs gouvernements fédéral et régionaux battent leur plein, la question de l’accueil des réfugiés s’annonce encore plus épineuse.

Gr.I. – Photo : illustration Belga/Laurie Dieffembacq