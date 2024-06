Sécurité, nuisances sonores, transports de nuit : retour sur le débat “Bruxelles la nuit”

Malgré les mouvements de mobilisation autour d’un manque de sécurité dans les lieux de fêtes, comme Balance Ton Bar qui dénonce surtout les réalités des agressions subies par des femmes en milieu festif, l’enjeu est toujours de taille trois ans plus tard. Le sentiment de sécurité ne semble pas avoir augmenter. Comment les candidats perçoivent cette question et comment y répondent-ils ?

Pour le PTB, il faut plus de présence humaine, sur place, avec un personnel formé vers qui on peut se tourner en cas d’agression et renforcer une police de proximité.

Ecolo rappelle que la sécurité des personnes, notamment celle des femmes, ne doit pas reposer sur elles-mêmes. Il faut agir sur les mentalités, d’un côté et de l’autre pérenniser les associations qui font du travail de terrain, avec plus de subventions de la région.

Le PS cible que le travail est à faire en grande partie du côté des agresseurs, avec une justice renforcée. Il faut aussi conditionner l’aide à un évènement en incluant une formation pour le personnel.

Le MR souhaite garantir des subsides pluriannuels aux associations de terrain et continuer la formation des policiers sur les questions de violences faites aux femmes. Le parti propose de former de manière digitale, gratuite et certifiée, et avoir un référent par lieu de fête. Ils plaident pour renforcer le projet d’un bourgmestre de la nuit et de donner davantage de moyens au Conseil de la nuit.

Les Engagés notent le manque de policier à Bruxelles, notamment une police de proximité qui connait son quartier et peut intervenir après de bars. Ils sont en faveur d’une vérification des casiers judiciaires dans la procédure d’engagement pour les employés de nuit. Enfin, ils envisagent de mettre en place une équipe de gardiens de la paix de nuit, “qui se balade dans les quartiers”, pour augmenter le sentiment de sécurité.

Chez DéFI, il faut travailler main dans la main avec le secteur. Il y a un surtout un grand travail culturel à faire, éduquer les agresseurs et prendre des mesures faces à ces délits.