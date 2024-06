La Chambre de commerce de Bruxelles espère une hausse “considérable” du taux d’emploi

Beci, la Chambre de commerce de Bruxelles, demande au prochain gouvernement bruxellois de faire “considérablement” grimper le taux d’emploi dans la région, indique-t-elle lundi au lendemain des élections.

La Chambre de commerce espère aussi que la future coalition mettra en place une mobilité “plus fluide et multimodale” et qu’elle développera “un meilleur climat économique”. Beci plaide notamment pour une simplification administrative et une fiscalité “sous contrôle”. Son CEO Thierry Geerts juge par ailleurs qu’il est urgent d’améliorer l’image de la région. “Quel que soit le gouvernement mis en place, BECI continuera de défendre les intérêts des entrepreneurs et indépendants”, ajoute-t-il. “Nous souhaitons un climat plus positif et plus inclusif pour les entreprises.”