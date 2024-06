Elke Van den Brandt : “J’ai reçu un mandat pour continuer une politique de mobilité progressiste”

Good Move, stop ou encore? La victoire des libéraux hier et le score stable du PS jettent le trouble sur la politique de mobilité à Bruxelles et principalement le plan Good Move.

On le sait, MR comme PS n’ont pas manqué de tirer à boulet rouge sur ce dossier pendant la campagne. “Une stratégie pour tuer ses partenaires” pour la députée écologiste Marie Lecocq. Invitée sur notre plateau ce matin, Elke Van den Brandt, qui est toujours ministre bruxelloise de la Mobilité, entend défendre la politique mise en place en la matière.

“J’ai fait une campagne explicite et claire. Je veux plus de sécurité routière pour nos enfants, plus de qualité d’air, plus d’espaces pour se rencontrer ou planter des arbres”. Par ailleurs, Elke Van den Brandt s’appuie sur ses bons résultats d’hier (près de 8.500 voix) pour maintenir le cap. “Ce sera une bataille que je continue à mener. J’ai presque doubler mon score, c’est un signal. J’ai reçu un mandat clair pour défendre les changements dans l’espace public et faire en sorte qu’on continue avec une politique de mobilité progressiste”.

“Discussions toniques”

David Leisterh, la tête de liste libérale, l’a répété : il veut revenir sur le plan de mobilité Good Move. “Nous avons toujours dit que nous n’en voulions pas”, précise M. Leisterh lundi matin au micro de La Première. Ce plan étant porté par la ministre bruxelloise sortante de la Mobilité, Elke Van den Brandt, David Leisterh prévoit des “discussions toniques” avec les Verts flamands. Groen est en effet le premier parti néerlandophone à Bruxelles avec près de 23% des voix dans le groupe néerlandophone.

“On va parler, mais évidemment je vais me battre pour chaque vote que j’ai eu”, a répondu Elke Van den Brandt. “Chaque vote est un mandat pour continue à changer Bruxelles, alors évidemment je vais défendre mon programme, mes valeurs et mon parti”.

BX1