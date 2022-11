Perception immédiate pour les dépôts clandestins l’année prochaine annonce Alain Maron

Invité dans +d’Actu, le ministre de l’Environnement bruxellois Alain Maron (Écolo) annonce qu’une des mesures de son plan clean.brussels sera la perception immédiate des dépôts de déchet clandestins.

La Région bruxelloise, par son ministre Alain Maron, a mis en place une nouvelle stratégie de propreté urbaine : clean.brussels. L’idée est de rassembler tous les acteurs pour une meilleure coordination : Bruxelles Propreté, les 19 communes, la STIB ou encore la SNCB. À Bruxelles, 500.000 tonnes de déchets non triés finissent chaque année dans l’incinérateur

Concrètement, le plan s’appuie sur 14 objectifs et 65 mesures à destination des autorités publiques, du secteur privé et des citoyens. Pour mener à bien ce plan, 80 millions d’euros seront débloqués au cours des trois prochaines années.

À partir du printemps prochain, pour les dépôts clandestins : il y aura possibilité de perception immédiate. C’est ce qu’a déclaré Alain Maron à Fabrice Grosfilley.

“Quand on identifie des gens qui viennent en camionnette déposer des vieux frigos n’importe où ; si on a leur plaque, on arrive à la sanctionner, mais ça prend 1 an. On a apposé au Parlement une ordonnance pour que ce soit raccourci. On va pouvoir proposer une transaction immédiate à une personne. Soit en payant tout de suite, soit on les poursuit. Le procureur saura qu’ils auront refusé la transaction. C’est comme les amendes routières : perception immédiate et ce sera possible dès le printemps le temps qu’on vote et qu’on approuve les différents arrêtés. Il y a aussi un arsenal répressif qui est malheureusement nécessaire.”

■ Anaïs Corbin / Une interview de Fabrice Grosfilley