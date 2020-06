Des perturbations attendues en raison de travaux sur le Ring intérieur

Le lancement de travaux sur le Ring intérieur provoque des perturbations importantes. Le chantier permettra la construction de murs anti-bruits à hauteur de Crainhem et Wezembeek-Oppem.

Les travaux débutent ce samedi, avec les premières excavations à hauteur de Crainhem, qui permettront de placer des murs phonoabsorbants sur une distance d’environ 10 km le long du ring. Le chantier nécessite la fermeture de la bande de droite.

“Lors de précédents travaux d’entretien dans cette zone, on avait constaté des embouteillages à hauteur de Woluwe-Saint-Etienne, surtout en semaine et durant l’heure de pointe du soir. On attend un impact similaire, vu que le trafic est revenu au même niveau q’avant la crise du coronavirus“, explique Anton de Coster, porte-parole de l’Agence flamande des routes et de la circulation.

L’ensemble des travaux se chiffre à 15 millions d’euros. La première phase se déroulera jusqu’aux congés du bâtiment. À partir du 3 août, le chantier s’étendra au ring intérieur et extérieur, où une voie sera également fermée dans les deux sens.

La fin de ces travaux est prévue en automne. Un chantier semblable débutera alors sur l’E411 à hauteur d’Overijse.

■ Duplex d’Arnaud Bruckner et Thibault Nagy