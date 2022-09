Woluwe-Saint-Lambert : le moulin de Lindekemale est mis aux enchères

La commune a décidé de mettre en vente, l’un des plus anciens moulins de la Région. Et les enchères débutent à 1,8 million d’euros, précise Bruzz.

Depuis, près d’un an, la commune de Woluwe-Saint-Lambert recherche des candidats-locataires pour reprendre l’exploitation du moulin de Lindekemale. Ce bâtiment est l’un des plus anciens moulins à eau de la Région. L’une des premières mentions de ce monument dans les écrits remonte au 12ème siècle et plus précisément en 1129. Par la suite, ce moulin est devenu propriété de la commune en 1955. Et depuis les années 70 il abritait un restaurant gastronomique.

Pour les intéressés de ce bien, la vente aux enchères se passe sur le site Biddit, du 27 septembre à 13h au 5 octobre à 13h.

Ca.Pa. image : de la commune de Woluwe-Saint-Lambert