Permis d’environnement de Bruxelles-National : Woluwe-Saint-Lambert veut la consultation des communes bruxelloises

Les débats autour du futur permis d’environnement de l’aéroport de Bruxelles-National continuent d’animer les conseils communaux en Région bruxelloise.

Après Woluwe-Saint-Pierre et la Région bruxelloise, qui ont demandé à être entendus par les autorités flamandes, le conseil communal de Woluwe-Saint-Lambert a adopté une motion visant à exiger la prise en compte de l’avis de la Région bruxelloise, des communes bruxelloises et de leurs habitants dans le cadre de la procédure de renouvellement du permis d’environnement de l’aéroport de Bruxelles-National.

Brussels Airport doit introduire une demande de renouvellement de permis d’ici au 8 juillet 2023, avec une étude d’incidences environnementales. Mais seules deux communes sur lesquelles est implanté l’aéroport ainsi que les deux communes autour de l’aéroport pourront participer à une enquête publique et des sessions d’information autour de ce nouveau permis. Or, de nombreuses communes bruxelloises ainsi que la Région demandent que leur avis soit pris en compte, vu les nuisances générées par le décollage et l’atterrissage des avions dans le ciel bruxellois.

Woluwe-Saint-Lambert, par exemple, rappelle que 30 000 avions ont survolé la commune en 2022.

Le conseil communal de Woluwe-Saint-Lambert demande donc que le gouvernement flamand organise une enquête publique autour de ce futur permis d’environnement avec l’ensemble des communes bruxelloises. Il demande aussi au gouvernement bruxellois de se concerter avec les communes et habitants de la Région pour remettre un avis circonstancié sur la demande de permis. Enfin, le conseil communal réclame du collège des bourgmestre et échevins d’envisager toute action devant les juridictions compétentes pour demander de participer à l’enquête publique, et de signifier à la ministre flamande de l’Environnement Zuhal Demir (N-VA) sa demande d’être consultée.

Gr.I. – Photo : Belga/Nicolas Maeterlinck