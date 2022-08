Watermael-Boitsfort : le parc de la Heronnière va être réaménagé, l’enclos à daims va disparaître

Un permis d’urbanisme a été accordé pour ce projet de réaménagement de l’enclos anciennement dédié aux daims dans ce parc situé à la frontière de Watermael-Boitsfort et d’Auderghem, rapporte La Capitale.

Bruxelles Environnement a fait, en octobre 2021, une demande de permis d’urbanisme pour réaménager une partie du parc de la Heronnière, à Watermael-Boitsfort. Ce petit parc disposait notamment de deux enclos à daims qui ne sont depuis lors plus utilisés pour accueillir ces animaux. Les daims, qui étaient jusqu’à cinq dans cet enclos, ont disparu de cet endroit peu avant la crise sanitaire du Covid-19, en 2020. “Nous nous occupions exceptionnellement de ces daims, vu que nous n’avons pas comme mission de nous occuper d’animaux dans les parcs”, nous explique Axel Demonty, paysagiste en charge du département gestion et entretien des parcs chez Bruxelles Environnement. “Les daims ont une espérance de vie de 20 à 25 ans normalement et ces animaux sont décédés de mort naturelle au fil des ans. Certains ont atteint les 30 ans”.

Depuis lors, l’un des deux enclos a disparu et l’espace libre a permis d’agrandir le parc aux visiteurs, alors que le deuxième enclos a accueilli des moutons du Chant des Cailles, qui avaient l’occasion de temps à autre de paître dans cet espace vert. “L’association est venue nous voir avec ce projet de gestion en écopâturage avec leurs moutons. Nous avions déjà mené cette expérience dans d’autres espaces verts, nous avons donc dit OK. Et nous souhaitons que cela se poursuive dans l’enclos situé à l’est du parc. Cela a un intérêt pour la biodiversité, cela permet de réduire les nuisances sonores et les coûts et c’est également un gain de temps pour la gestion du parc”, précise Axel Demonty. Ce projet de gestion en écopâturage est toutefois mené à titre précaire, ajoute-t-il.

Le projet de Bruxelles Environnement prévoit un réaménagement de l’est du parc : l’enclos à daims va donc être adapté en parc destiné aux ovins, avec notamment la disparition des actuelles clôtures en métal pour installer des clôtures moins hautes (à peine 1 m 20 contre 2 m actuellement) en bois et avec un grillage en acier galvanisé. Ce projet était dans les cartons de Bruxelles Environnement depuis un an, mais le permis d’urbanisme pour sa réalisation a récemment été accordé, indique Pascale Hourman, porte-parole de Bruxelles Environnement, à La Capitale.

Le potager partagé de 30 parcelles va également être légèrement déplacé pour laisser place à un verger ombragé, accessible à toutes et tous. Certains chemins vont être élargis et leur tracé va être modifié pour un parcours “plus logique”. Et la mare au nord du potager va être connectée à la mare aux canards, ce qui permettra d’étendre la zone humide du parc et de favoriser la biodiversité à cet endroit. Des aménagements sont par ailleurs prévus sur la rue des Princes Brabançons pour aider les piétons.

Les travaux devraient débuter à la fin de l’année, après le lancement d’un marché public pour réaliser ces travaux, et se terminer au printemps 2023, prévoit Bruxelles Environnement.

Gr.I. – Photo : capture Google Street View