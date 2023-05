Watermael-Boitsfort : la tramification du bus 95 doit se faire jusqu’à la Place Wiener, dit la commune

Même si le projet semble quelque peu reporté, l’idée d’une tramification du bus 95 anime bel et bien le gouvernement bruxellois. Et la commune de Watermael-Boitsfort espère bien son mot à dire. Le collège des bourgmestre et échevin craint en effet que le projet coupe les Boitsfortois du centre-ville.

Aujourd’hui, le bus 95 permet une connexion directe entre le centre de Boitsfort (place Wiener), le centre de Watermael (place Keym) et le centre-ville de Bruxelles, en passant par de nombreux quartiers (cimetière d’Ixelles, Général Jacques, Matonge, Luxembourg, Trône…). “Le 95 est une liaison absolument magnifique. On prend le bus au terminus, on lit un livre, on rêvasse, on joue à Tetris et on est Grand-Place!” s’enthousiasme le bourgmestre, Olivier Deleuze (Ecolo).

Or, la tramification du 95 modifierait l’itinéraire (toutes les rues ne se prêtent pas à l’installation de voies) et réduirait quelque peu la ligne. On parle aujourd’hui d’un possible terminus à Delta, au Solbosch ou à la Place Keym. une énorme perte pour la Watermael-Boitsfort qui se verrait ainsi coupée du centre. “On ne peut pas négliger les habitants de la deuxième couronne, ce n’est pas possible. Et ils sont nombreux!” ajoute Olivier Deleuze.

Minimiser les nuisances

Le Collège de Watermael-Boitsfort demande aussi des garanties sur les nuisances occasionnées par le futur chantier. “Il faut faire la balance entre les bénéfices à venir et les perturbations des travaux mais il faut en tout cas les minimiser” précise le bourgmestre de Watermael-Boitsfort. Le collège sera en tout cas vigilant sur la durée du chantier et le nombre d’arbres abattus. Et Olivier Deleuze de conclure : “ Les gens qui habitent Boitsfort ont un bus merveilleux, bus ou tram peu importe, mais ne leur enlevons pas ça!“

Photo Belga