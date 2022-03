Watermael-Boitsfort : bientôt une piste cyclable temporaire vers Hoeilaart ?

L’autoroute cyclable venue de Hoeilaart s’arrête à la frontière bruxelloise : Beliris réfléchit à une solution provisoire pour permettre aux cyclistes de bénéficier d’une meilleure piste que le trottoir actuel.

Le 23 février dernier, la Région flamande a inauguré en grande pompe la nouvelle piste cyclable reliant la frontière de Watermael-Boitsfort à Hoeilaart. Soit le chaînon manquant de l’autoroute cyclable F205. Cette nouvelle piste propose un éclairage particulier pour éviter le dérangement des animaux nocturnes et des barrières en bois pour protéger les cyclistes de la circulation automobile.

Mais pour les cyclistes, rejoindre cette piste depuis Watermael-Boitsfort relève du défi. S’il est possible d’accéder à la F205 via la Drève des Bonniers et la Drève Hendrickx sur une route parfaitement adaptée aux piétons et aux deux-roues, les cyclistes venant de la N275 depuis Watermael-Boitsfort doivent pour leur part traverser un trottoir très étroit et peu adapté à la pratique cycliste.

Une piste cyclable avec écoduc

Bruzz révèle que c’est Beliris, le fonds d’investissement fédéral pour Bruxelles, qui a été chargé de construire une nouvelle piste cyclable sur la chaussée de La Hulpe, côté bruxellois. Une piste doublée d’un écoduc pour permettre le passage des animaux sauvages d’un côté de la Forêt de Soignes à l’autre. Beliris indiquait toutefois la semaine dernière que ce projet évalué à plus de 7 millions d’euros (800 000 euros pour les études, 4,7 millions d’euros pour l’écoduc et 2 millions d’euros pour la piste cyclable) ne pourrait pas voir le jour avant 2026.

Beliris est finalement revenu sur cette information, indiquant ce jeudi que l’organisation était ouverte à la proposition d’une solution temporaire, à savoir la mise en place d’une piste cyclable temporaire protégée par une barrière en bois. “Notre chef de projet discutera de cette possibilité la semaine prochaine avec son chef de service et étudiera si cette solution ou une autre solution temporaire serait réalisable, tant sur le plan technique que financier”, affirme Beliris à Bruzz. Le fonds fédéral précise encore que le projet n’en est qu’à ses débuts, aux phases d’études plus précisément.

Gr.I. – Photo : capture Google Street View