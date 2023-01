Un million de visiteurs chez Train World : le musée dévoile deux expos en 2023

Plus de 140 000 personnes ont visité le musée du train en 2022.

Train World a franchi le cap du millionième visiteur ce mardi 3 janvier, a fait savoir le musée de la SNCB par voie de communiqué. Depuis son ouverture en septembre 2015 à Schaerbeek, le public a répondu de plus en plus présent au fil des ans, passant de 65 424 visiteurs en 2015, à une fréquentation record de 151 440 personnes en 2021. L’année dernière, le musée a ouvert ses portes à 143 030 personnes désireuses d’en apprendre davantage sur le patrimoine ferroviaire belge.

“L’objectif de Train World est de rester un musée pertinent et attirant pour le grand public en tant que principal musée ferroviaire de Belgique, de l’envergure d’autres grands musées de notre pays ainsi que des autres musées ferroviaires au niveau mondial. Ce millionième visiteur démontre que nous avons relevé ce défi avec succès”, souligne fièrement le directeur de Train World, Pieter Jonckers.

En 2023, Train World présentera deux expositions temporaires intitulées “Animalia” et “Horta & Van de Velde – Le train des créateurs”. La première débutera le 17 février et sera consacrée à la biodiversité et au rôle de premier plan qu’entretient le train dans cette thématique. La seconde prendra place dans le cadre de “l’Année Art Nouveau à Bruxelles” et démarrera le 1er décembre. Elle sera dédiée à Victor Horta et Henri Van de Velde.

