Schaerbeek – Le conseiller communal Maxime Baudaux rejoint le parti Ecolo pour les élections communales

Maxime Baudaux était conseiller communal depuis 2022 sur la Liste du Bourgmestre Bernard Clerfayt. Mais après des mois de réflexions, le conseiller a décidé de quitter la liste pour rejoindre le parti Ecolo.

Connu pour avoir créé “1030 Café” ou encore s’être présenté aux élections communales de 2018 sous la Liste du Bourgmestre, Maxime Baudaux rejoint l’avant-dernière place de la Liste Ecolo. Une annonce inattendue selon le Premier échevin Ecolo à Schaerbeek, Vincent Vanhalewyn, mais qui précise, après avoir discuté avec le principal intéressé, que pour Maxime Baudaux, c’est une suite naturelle au vu de son parcours personnel.

Contacté dans la foulée, le nouveau membre de la liste Ecolo à beaucoup réfléchi à cette décision, de nombreux facteurs, familiaux entre autres, ont fait mûrir cette volonté de se concentrer sur ses valeurs. Ainsi, il explique que “mon étiquette libérale était de plus en plus difficile à justifier. Je sais que la Liste (du Bourgmestre) est excellente et que je vais avoir beaucoup de plaisir à travailler avec, mais le parti Ecolo était plus lisible dans mes combats”.

Selon Vincent Vanhalewyn qui se réjouit de cette annonce, Maxime Baudaux présente deux points forts : “c’est déjà un excellent élu. Il est sérieux et il apporte un regard neuf, innovant. Et deuxièmement, il va apporter son expérience entrepreneuriale et c’est important”.

Pour les partis de la Liste du Bourgmestre, suite à l’annonce, c’est la déception. “J’ai rencontré les membres des libéraux Schaerbeekois d’abord. J’ai discuté avec la petite cellule, ils étaient déçus, mais ils ont compris. Il y avait des signaux, avec le temps on n’était pas toujours en ligne. J’ai longtemps discuté avec Cécile Jodogne, qui m’a écoutée. Elle m’a fait part de ses inquiétudes, mais elle a compris ma décision. Tout comme Bernard Clerfayt, en vacances à ce moment-là, il s’est dit malgré tout déçu”.

Selon Maxime Baudaux, les élections communales à venir vont être “un défi comme jamais on n’en a connu dernièrement. Ça va être différent des campagnes régionales et fédérales. À Schaerbeek, le climat est très polarisé, donc ma mission ça va être de le dépolariser”.

Ca.Pa.