Palais des Droits à Schaerbeek : des vigiles surveillent le bâtiment depuis lundi

Les bagarres se multiplient au sein du squat de la rue des Palais, rapporte Le Soir, alors qu’une personne est décédée au sein même du bâtiment.

La situation se tend au sein du squat de la rue des Palais, le “Palais des droits” comme ses occupants et les bénévoles qui s’occupent d’eux l’appellent. Ce sont aujourd’hui près de mille personnes qui logent dans cet ancien bâtiment du SPF Finances, occupé depuis fin octobre par des demandeurs d’asile qui souhaitaient ainsi trouver un abri, faute de place dans un centre de Fedasil, comme leur statut leur en donne droit. S’ils étaient près de 200 au début de l’occupation, le nombre de personnes accueillies dans le squat a rapidement grimpé pour atteindre le millier à la fin de l’année dernière.

Dans un bâtiment qui n’est pas aux normes (il était en cours de réaménagement pour accueillir des réfugiés ukrainiens), les conditions de vie sont toutefois difficiles et des maladies infectieuses comme la gale, la diphtérie et la tuberculose ont fait leur retour ces dernières semaines. Une personne a même été retrouvée morte dans l’une des pièces du bâtiment, le 24 décembre dernier. Une mort naturelle, selon le parquet de Bruxelles.

Mais selon Le Soir, qui rapporte des sources proches du bâtiment, les tensions sont de plus en plus importantes au sein du squat, en raison notamment de la présence de sans-abris et toxicomanes qui auraient trouvé un moyen de s’introduire également à d’autres étages du bâtiment. La Croix-Rouge, qui a ouvert le 21 décembre dernier une clinique mobile aux abords de l’immeuble, confirme qu’une dizaine de personnes blessées à cause de bagarres ont déjà été soignées.

Face à cette situation tendue, le cabinet du ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS) confirme avoir demandé la surveillance du bâtiment par trois vigiles d’une société privée depuis lundi dernier. En attendant une solution à plus long terme.

Évacuations vers les centres Fedasil

Du côté du cabinet de la secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration Nicole De Moor (CD&V), on confirme la poursuite des évacuations des demandeurs d’asile vers des centres Fedasil. Mais depuis Noël, une vingtaine de personnes seulement ont pu être évacuées. “Fedasil, par l’intermédiaire d’avocats, tente d’identifier les personnes qui ont droit à une place d’accueil. L’objectif est de déplacer progressivement tous ceux qui sont effectivement demandeurs de protection internationale”, indique le cabinet au Soir. Surtout, les places dans les centres Fedasil restent toujours limitées, malgré l’ouverture de centres d’urgence à Jabbeke et Glons, réservés à un public dit “vulnérable”.

Les réunions se poursuivent également entre la commune de Schaerbeek, la Région bruxelloise et le fédéral pour tenter d’apporter des solutions à court terme à cette situation pour le moins critique.

Gr.I. – Photo : archive BX1