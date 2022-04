Bernard Clerfayt : “Nous somme pour la construction du métro 3, sous conditions”

Les voix s’élèvent contre la future ligne 3 du métro reliant Garde du Nord à Bordet. En réponse à ces inquiétudes, Bernard Clerfayt ne se dit, malgré tout, pas opposé au projet.

Bernard Clerfayt, ministre notamment de l’Emploi, des Pouvoirs Locaux et de la Transition Numérique de la Région Bruxelles-Capitale (DéFi) expliquait ce soir dans +d’Actu que le conseil communal de Schaerbeek était pour la création du métro 3. “Les écolos, socialistes, le CDH, la liste du bourgmestre et les libéraux : tous partis confondus, nous votons pour le métro avec les conditions dans la manière d’aménager le territoire. La majorité régionale qui comprend le PS, Écolo et DéFi est pour le métro. Nous entendons bien qu’il y a un débat sur ces questions qui font partie du débat démocratique. Mais nous sommes pour le métro parce que même si ça coûte cher, ce métro est là pour plus d’un siècle.“



Écolo propose néanmoins de prolonger l’enquête d’utilité publique. Sven Gatz, ministre bruxellois du Budget, suppose que cela va être compliqué pour la prochaine législature de continuer à financer ce métro. Il devait coûter 1,6 milliard d’euros lors des études en 2018, le coût est estimé à 2,3 milliards d’euros aujourd’hui. “Bien sûr que le coût calculé aujourd’hui est plus élevé que le coût calculé il y a quelques années. D’ailleurs, plus on attend, plus le coût sera élevé avec l’inflation parce que chaque année le prix des matériaux et le prix de la construction augmente. Dans la plupart de ces projets-là, il y a un report dans le temps du chantier.“

Le ministre fait également un parallèle avec le coût des métros à l’étranger. “Le métro d’Amsterdam devait coûter 1,6 milliard, il a coûté 3,1 milliards d’euros. Pareil pour le métro de Cologne. Il faut se dire que ce métro est là pour un siècle. Les métros de Paris et Londres, construits il y a 120 ans, ils sont toujours là” indique-t-il. “Si ce métro coûte 2 milliards sur un siècle (plus que le montant prévu), c’est lourd à porter sur le moment où on le construit, mais cela fait 20 millions d’euros par an. Nous dépensons chaque année en Région bruxelloise près de 750 millions d’euros pour la mobilité, ce ne sont pas 20, 25, 30 ou 40 millions en charges annuelles sur un siècle qui vont modifier beaucoup la capacité de la Région bruxelloise.“

Un projet est de transformer le pré-métro au centre-ville en métro ainsi que le prolongement de la ligne avec des stations comme Liedts, Colignon, Verboeckhoven et Riga qui sont sur le territoire de Schaerbeek. Il y a eu une commission de concertation ainsi qu’un avis de la commune sur le plan urbanistique. Sur ce sujet, Bernard Clerfayt dit vouloir poser des questions très claires pour que l’aménagement et l’installation des stations soit de qualité et s’intègre bien dans les quartiers. “Le square Riga, par exemple, est un grand square avec des grands arbres. Depuis des années, déjà, Schaerbeek, qui accompagne ce projet, a indiqué que nous ne souhaitions pas que l’on détruise tous les arbres ni tout le caractère vert de ce site. On a déjà dit de ne faire la station que sur une petite partie du square pour protéger les arbres qui méritent d’être protégés et on réduit l’implantation de l’entrée du métro” assure-t-il. “Ce qui ne veut pas dire qu’on est contre le métro. On peut mettre des objections fortes sur certains détails d’aménagement et réclamer de la qualité, sans être contre le métro.“

■ Anaïs Corbin / Une interview de Fabrice Grosfilley