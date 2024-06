Saint-Josse : un bâtiment s’effondre partiellement, sans faire de victimes

Un bâtiment s’est en partie effondré lundi soir dans la commune bruxelloise de Saint-Josse-ten-Noode. Il s’agit de l’édifice jouxtant l’église du Gesù, sur le coin de la rue Royale et de la chaussée de Haecht. Aucune victime n’est à déplorer, ont indiqué les pompiers de Bruxelles.

Les secours ont été appelés vers 21h00, après l’effondrement partiel du bâtiment, qui est inoccupé et voué à la démolition. Un périmètre de sécurité a été dressé par la zone de police BruNo et la rue Royale a été fermée à la circulation dans les deux sens. Une équipe cynophile a été dépêchée sur les lieux pour fouiller les décombres à la recherche d’éventuels squatteurs, mais aucune victime n’est à signaler, a confirmé le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw. Seules trois voitures ont subi des dégâts. “Tout est mis en oeuvre pour rétablir la circulation au plus vite“, a assuré M. Derieuw à 23h20.

Ce matin, le périmètre de sécurité est toujours en place sur la rue Royale entre la rue Brialmont et la rue Gillon. La circulation des voitures et des transports en commun est interrompue. Des T-bus remplacent les trams entre Botanique et la gare de Schaerbeek.

La Rédaction et Belga. / image : Anaïs Corbin

▶Des explications par Anaïs Corbin