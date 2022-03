Incendie sur un chantier place Rogier : un pompier de 49 ans est décédé en intervention

Un pompier est décédé, ce mercredi matin, lors d’une intervention contre un incendie sur la place Rogier à l’hôtel Sheraton, ont indiqué les pompiers de Bruxelles.



La victime est un homme de 49 ans. Il a été enseveli sous les décombres d’un escalator qui s’est effondré. Entre-temps, les travaux d’extinction sont terminés et les pompiers s’affairent aux travaux de nettoyage. Le parquet de Bruxelles a ouvert une enquête.

L’incendie s’est déclaré vers 03h30 dans un local technique et a provoqué de nombreuses déviations de la circulation tant automobile que des transports en commun. Près de 300 clients de l’hôtel Thon, tout proche, ont été évacués, parce que la fumée s’est propagée jusque-là et qu’il existait un risque d’intoxication. Quatre clients ont d’ailleurs été intoxiqués et ont été transportés à l’hôpital. Les autres ont été accueillis dans un autre établissement hôtelier. “Tous nos clients ont été rapidement pris en charge et sont sains et saufs“, a indiqué la direction de Thon Hotel Brussels City Centre.

Reprise du feu ce midi

Les pompiers se sont immédiatement rendus sur place, mais le feu, qui faisait rage au rez-de-chaussée, au premier et au deuxième étages, était très difficile à atteindre. Au cours de ces travaux d’extinction, un escalator s’est effondré et un pompier de 49 ans a été enseveli sous les décombres. L’homme a été extirpé dans les plus brefs délais, mais il est décédé des suites de ses blessures. Le reste de l’équipe de pompiers a été immédiatement remplacé par une nouvelle équipe. “Nous l’avons désincarcéré, mais il est décédé sur place“, nous explique Walter Derieuw, le porte-parole des pompiers.

Les pompiers informent que le feu a repris, mercredi peu avant midi, sur le chantier de l’hôtel Sheraton, place Rogier à Bruxelles. Par ailleurs, outre l’extinction du feu, l’urgence est également la stabilité du bâtiment. Le feu est complètement éteint depuis lors, a indiqué vers 13h00 Walter Derieuw, porte-parole des pompiers.

Enquête

Le parquet de Bruxelles a ouvert une enquête pour faire la lumière sur les circonstances de cet incendie. Un magistrat du parquet s’est rendu sur place et un expert en incendie ainsi qu’un médecin légiste ont été désignés. Plusieurs autres devoirs sont en cours, notamment l’analyse des images des caméras de vidéo-surveillance, une enquête de voisinage et l’audition d’éventuels témoins.

Par ailleurs, les services communaux de Saint-Josse-ten-Noode ont également été mobilisés. “Suite à l’incendie qui s’est déclaré durant la nuit à l’hôtel Sheraton, place Rogier, les équipes communales sont présentes au côté des équipes de secours“, a communiqué le cabinet du bourgmestre. “Une perte est à déplorer parmi les pompiers et 300 personnes ont été évacuées. Un accompagnement psychologique est dès lors actuellement dispensé par les services communaux et une réunion communale de crise est également annoncée“.

Le bourgmestre Émir Kir a dit saluer la bravoure des pompiers et s’associer à leur deuil. “Police, services de secours et services communaux sont présents sur place. Après le choc et l’émotion, il va falloir comprendre comment le feu a pris et s’est propagé“, a-t-il commenté. (C.TQ avec Belga)

■ Reportage d’Anaïs Corbin, Gauthier Flahaut et Pierre Delmée.