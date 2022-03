Incendie sur un chantier place Rogier : la circulation des trams et métros a repris

Suite à l’incendie mortelle sur le chantier de l’ancien hôtel Sheraton, une partie du quartier autour de la place Rogier et la station de trams et métros ont été fermées à la circulation. La situation s’est rétablie début d’après-midi.

La station de métro Rogier a été évacuée vers 6h00 ce mercredi matin et a été fermée durant plusieurs heures. Les lignes de pré-métro 3, 4, 25 et 55 ainsi que les lignes de métro 2 et 6 ne s’y sont pas arrêtées toute la matinée et une partie de l’après-midi. Même chose pour les lignes de tram 25 et 55 entre la Gare du Nord et Rogier. Enfin, les lignes de bus de la Stib 46, 58, 61 et 88 ont également été déviées.

Vers 14 heures, la Stib a confirmé que la circulation des transports en commun était redevenue normale.

Update T25-55

Circulent à nouveau normalement#stib — STIB-MIVB (@STIBMIVB) March 16, 2022

► Incendie sur un chantier place Rogier : un pompier de 49 ans est décédé (vidéo)

Concernant le périmètre de sécurité autour du bâtiment, la place Rogier et le boulevard du Jardin botanique ont eux aussi été fermés à la circulation en surface. Vers 14h25, la place Rogier et la sortie Gineste ont rouvert.

Les tunnels sont quant à eux restés ouverts à la circulation durant l’incendie.