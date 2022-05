Saint-Gilles : plusieurs sens uniques installés près de la place Van Meenen

La commune de Saint-Gilles introduit ces changements pour “décourager le trafic de transit”.

La commune de Saint-Gilles annonce la mise en place d’un nouveau sens de circulation sur la rue de Savoie et sur l’avenue Jef Lambeaux, derrière la place Van Meenen, dès ce lundi 23 mai.

La rue de Savoie, jusqu’ici à double sens, est mise à sens unique entre l’avenue Jef Lambeaux et l’avenue du Mont Kemmel en direction de l’avenue du Mont Kemmel. Un sens unique est également prévu entre l’avenue Jef Lambeaux et la rue de Lombardie en direction de la rue de Lombardie.

La rue de Savoie reste par contre à double sens entre la rue de Lombardie et la chaussée de Waterloo. Ces changements visent à “décourager le trafic de transit et à offrir plus de tranquillité aux habitants”, précise la commune.

Saint-Gilles indique par ailleurs l’installation d’une piste cyclable bidirectionnelle sur la rue de Savoie entre la rue de Lombardie et la chaussée d’Alsemberg et une piste cyclable dans le sens de la montée uniquement entre la chaussée d’Alsemberg et l’avenue du Mont Kemmel.

Suite aux analyses durant les prochaines semaines, des mesures d’adaptabilité pourraient être envisagées si le report du trafic dans les autres rues est trop important.

Gr.I. – Photo : – Carte : commune de Saint-Gilles

■ Reportage d’Anaïs Corbin, Loïc Bourlard et Théo Mazuy