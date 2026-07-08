Trois personnes renversées sur un parking à Molenbeek: “Une victime se trouve toujours dans un état critique”

Une enquête est ouverte après un grave incident sur le parking de LionCity. Une victime est hospitalisée en état critique.

Trois personnes ont été blessées, ce mardi après-midi, après avoir été renversées par une voiture sur le parking du site LionCity, à Molenbeek ce mardi après-midi. La zone de police Bruxelles confirme auprès de Bruzz que “une victime se trouve toujours dans un état critique“.

Selon Het Laatste Nieuws, la police et les secours ont été appelés vers 16h05 pour un grave accident de la circulation rue d’Osseghem, à Molenbeek. Les services de secours (un SMUR et une ambulance) ont été immédiatement envoyés sur place. Une deuxième ambulance a ensuite été appelée, en raison de la gravité de la situation.

Selon nos confrères, une femme à bord d’une Porsche serait brusquement rentrée sur le parking de ce hub créatif. Elle aurait d’abord heurté un côté du portail du parking avant de percuter trois personnes présentes sur place. Deux personnes auraient été blessées aux membres inférieurs. HLN écrit que la troisième victime se serait faite rouler dessus. Elle est à l’hôpital en danger de mort.

La conductrice a été mise à disposition du parquet, qui a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances précises de l’incident.

LionCity, installé sur un site Delhaize 2024, est un lieu où se mêlent sport, art, projets sociaux, agriculture urbaine et entrepreneuriat.

La rédaction – Photo : Google Street View